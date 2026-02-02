बिहार इंटर परीक्षा में लेट हुए तो दीवार फांदने लगे, एग्जाम सेंटर से सीधे थाने पहुंचे 16 स्टूडेंट्स

संक्षेप: बिहार में इंटर परीक्षा में कुछ पलों की देरी से पहुंचना कई छात्र-छात्राओं को महंगा पड़ गया। गेट बंद होने के बाद दीवार फांदकर एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने पर नवादा में 16 स्टूडेंट्स को पुलिस थाने ले गई और एफआईआर दर्ज कर दी।

बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा के पहले दिन सोमवार को कई जगहों पर गहमागहमी का माहौल देखा गया। पहले दिन कई परीक्षार्थी समय से थोड़ा देरी से परीक्षा केंद्र पहुंचे। इस कारण उन्हें प्रवेश नहीं मिल पाया। ऐसी स्थिति में कोई दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगे, तो कोई फूट-फूटकर रोने लगे। नवादा में दीवार फांदकर एग्जाम सेंटर में घुसना 16 परीक्षार्थियों को महंगा पड़ गया।

पुलिस ने इन स्टूडेंट्स को पकड़ लिया और नगर थाने ले गई। इनमें 9 परीक्षार्थियों को गांधी इंटर स्कूल, 6 को कन्या इंटर स्कूल एवं 1 को केएलएस स्कूल से पकड़ा गया। इनके खिलाफ नगर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। संबंधित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों की लिखित शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई।

इंटर स्टूडेंट्स पर जबरन परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सभी परीक्षार्थियों को नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। बता दें कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर मुख्य द्वार बंद करने के बाद विलंब से पहुंचे परीक्षार्थियों ने भीतर प्रवेश करने के लिए चहारदीवारी फांदने की कोशिश की। इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई।

बता दें कि बिहार इंटर परीक्षा 2026 की शुरुआत सोमवार को हुई। नवादा के अलावा पटना,भागलपुर, मुंगेर, सीवान,अरवल समेत अन्य जिलों में भी एग्जाम सेंटर पर कुछ पलों की देरी से पहुंचनेपर छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित होना पड़ा।