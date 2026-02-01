Bihar in Budget 2026: बजट 2026 विकसित भारत की नींव, बोले सम्राट चौधरी; BIA अध्यक्ष क्या बोले

संक्षेप: Bihar in Budget 2026: बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि बिहार को अलग से बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय काफी नीचे हैं। अगर यह नहीं बढ़ेगा तो बिहार में तेजी से विकास नहीं हो सकता है।

Bihar in Budget 2026: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2026 पेश किया है। मोदी सरकार के इस बजट से बिहार के लोगों को काफी उम्मीदें थीं। हालांकि, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बिहार का जिक्र एक बार भी नहीं किया है। हालांकि, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पटना का जिक्र करते हुए यह जरुर कहा कि पटना में जहाजों की मरम्मती का केंद्र खोला जाएगा। वित्त मंत्री ने पटना-वाराणसी फ्रेट कॉरिडोर और वाराणसी-सिलीगुड़ी हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया है।

इस बजट में इंकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इस टूल के जरिए किसानों की आय बढा़ने में मदद की जायेगी। उनका कहना था कि 'भारत विस्तार'नाम के इस बहुभाषीय टूल के माध्यम से किसानों की आय बढ़ायी जायेगी।

उन्होंने कहा "भारत-विस्तार एक बहु भाषीय एआई टूल है जिसके जरिए किसानों की उत्पादकता बढ़ायी जायेगी और इससे विशिष्ट सलाह प्रदान कर किसानों को बेहतर निर्णय लेने और जोखिम को कम करने में मदद दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस टूल के माध्यम से महिलाओं को भी सशक्त बनाया जाएगा। यह ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम 'शी-मार्टस' के जरिये महिलाओं को उद्यमों का मालिक बनने में मदद करेगा।

हालांकि, बजट पेश किए जाने के बाद बिहार के कई उद्योगपति थोड़े निराश नजर आए। उद्योगपतियों का कहना था कि इस बजट को देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। संसद में बजट पेश होने के बाद बिहार में उद्योगपतियों के तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली है। कई उद्योगपतियों का कहना है कि यह बजट देश के विकास के लिए तो है लेकिन इसमें बिहार के लिए बहुत कुछ खास नहीं है। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष रामलाल खेतान ने कहा कि बिहार को अलग से बूस्टर डोज की आवश्यकता है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय काफी नीचे हैं। अगर यह नहीं बढ़ेगा तो बिहार में तेजी से विकास नहीं हो सकता है।

Bihar in Budget 2026 Updates-: Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:56 PM- बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी ने केंद्रीय बजट को लेकर एक्स पर लिखा कि यह बजट आत्मनिर्भरता, विकास और समावेशी प्रगति का स्पष्ट रोडमैप है, जो हर वर्ग को सशक्त करने की दिशा दिखाता है। विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता हुआ यह बजट नए अवसरों और स्थायी विकास की नींव रखता है।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:50 PM- कुछ अन्य उद्यमियों ने कहा कि बाहर को बजट से काफी उम्मीदें थीं। अब वित्त मंत्री ने मेगा टेक्सटाइल पार्क की बात की है तो एक बिहार में आना चाहिए।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:46 PM- बिहार के कुछ उद्यमियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने कोशिश की है कि बजट को विकासोन्मुखी रखा जाए लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई है। उद्यमियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि इस बजट में बिहार को कुछ अलग मिलेगा लेकिन ऐसी उम्मीद रखने वालों को झटका लगा है।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:44 PM- बीआईए के अध्यक्ष रामलाल खेतान जी ने कहा कि ओवरऑल यह बजट पूरे देश को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के लिए कुछ अलग नहीं हुआ है। लेकिन संभावनाओं का द्वार खुला हुआ है। बिहार की इंडस्ट्री सेक्टर को अलग से कुछ नहीं मिला है।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:35 PM- संसद में बजट 2026 पेश किए जाने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मीडिया से बातचीत की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बजट 2026 में वित्त मंत्री ने कई योजनाओं के बारे में बताया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने बताय कि सेमी कंडक्टर का पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा होग। वित्त मंत्री ने हाई स्पीड ट्रेन के बारे में बताया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि वित्त मंत्री ने कारखाना से लेकर जलमार्ग परियोजना तक की चर्चा की है।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:23 PM- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने तय किया है कि ग्रोथ के नतीजे किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और युवाओं तक पहुंचें

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:22 PM- निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों का 12.2 लाख करोड़ से डेवलपमेंट..

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:20 PM- वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा। 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स ऐक्ट

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:11 PM- वित्त मंत्री ने कहा है कि आयकर फॉर्म अपडेट किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स अधिनियम

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:09 PM- विदेश यात्रा सस्ती होगी। विदेश यात्रा पर टीडीएस 2 फीसदी घट गया है।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:07 PM-निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि छोटे किसानों को 20 हजार तक का लोन दिया जाएगा

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:04 PM- बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी भाजपा प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय आम बजट देखते और सुनते नजर आए। उनके साथ बीजेपी के अन्य कई बड़े नेता मौजूद थे।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:02 PM- बजट 2026 को संसद में रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:01 PM- वित्त मंत्री ने कहा कि लखपति दीदी के बाद अब ग्रामीण महिलाओं के लिए शी मार्ट बनेंगे।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 12:00 PM- बजट 2026 में इस बात ऐलान किया गया है कि सभी जिलों में इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 11:59 AM- वित्त मंत्री ने कहा है कि हर जिले में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास बनाया जाएगा।

Bihar in Budget 2026 LIVE: 11:58 AM- वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि बुद्ध स्थलों के लिए विकास का काम होगा

Bihar in Budget 2026 LIVE: 11:48 AM- पटना स्थित चैंबर ऑफ कॉमर्स में लोग बजट देखते और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को काफी ध्यान से सुनते नजर आए हैं। इसके अलावा बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन सभागार में भी व्यापारी बजट को ध्यान से सुनते नजर आए।