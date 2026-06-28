बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू, बीमार और दिव्यांगों को मिलेगी पहली प्राथमिकता
Bihar Teacher Transfer Policy 2026: बिहार में नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 लागू हो गई है। अब शिक्षक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसमें गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग शिक्षकों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
Bihar Teacher Transfer Policy 2026: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बेहद ही राहत भरी खबर सामने आई है। पूरे राज्य में अब 'बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026' को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस नई नीति के आने से अब शिक्षकों को अपने मनपसंद तबादले के लिए जिला मुख्यालय या राज्य मुख्यालय पटना के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिससे शिक्षक अब घर बैठे ही सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर अपने ट्रांसफर का दावा मजबूत कर सकेंगे। इस नीति में सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को दी गई है जो लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं।
तबादले के लिए बनाई गई कुल 7 स्पेशल कैटेगरी
शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस नई नियमावली के तहत ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुल सात अलग-अलग कैटेगरी निर्धारित की गई हैं। इन श्रेणियों में गंभीर बीमारी से पीड़ित, दिव्यांग, विधवा, तलाकशुदा में म्यूचुअल स्थानांतरण और सामान्य स्थानांतरण को शामिल किया गया है। विभाग ने इसके लिए बकायदा एक पॉइंट सिस्टम तैयार की है। श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्यूमर, डायलिसिस, मेजर न्यूरो सर्जरी और लकवा मारने जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों को रखा गया है ताकि उन्हें इलाज के अनुकूल नजदीक में तैनाती मिल सके।
5 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद ही होगा सामान्य ट्रांसफर
अब शिक्षकों का स्थानांतरण प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद ही सामान्य रूप से किया जा सकेगा। रिपोर्ट के अनुसार, विशेष परिस्थितियों जैसे गंभीर बीमारी या दिव्यांगता के मामलों में इस न्यूनतम समय सीमा से पहले भी विचार किया जाना संभव है। म्यूचुअल ट्रांसफर चाहने वाले दोनों शिक्षकों की संयुक्त सहमति के साथ-साथ दोनों का समान संवर्ग या श्रेणी और विषय भी एक समान होना अनिवार्य किया गया है। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा ने बताया कि सभी दावा संबंधी प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा और अंतिम आदेश सीधे पटना मुख्यालय के स्तर से जारी किया जाएगा।
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