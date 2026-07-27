Bihar Weather: पटना, जहानाबाद और बेगूसराय समेत कई जिलों में बारिश, बिहार के दक्षिण में वज्रपात; मौसम का हाल

Bihar Weather: बिहार में रुक-रुक कर बारिश का दौर तो जारी है लेकिन किसी भी जिले में भारी बारिश की फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। हालांकि, राजधानी पटना, जहानाबाद, जमुई और भागलपुर समेत 13 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है।

Bihar Weather: बिहार में फिलहाल किसी भी जिले में अत्यधिक वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन रह-रह कर होने वाली हल्की बारिश की वजह से राज्य के कई जिलों में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है। सुबह के वक्त कई जिलों में मौसम सुहाना रह रहा है और रात में भी लोगों को अत्यधिक गर्मी का एहसाास नहीं हो रहा है। सोमवार को भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है। सोमवार को पटना, नालंदा, जहानाबाद, नवादा, गया, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, खगड़िया, भागलपुर समेत 13 जिलों में बहुत हल्के दर्जे की बारिश होने का विभाग का पूर्वानुमान है। वहीं राज्य के उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटे) चलने की संभावना है। 24 घंटों के दौरान पटना, जहानाबाद, शेखपुरा एवं वैशाली में एक या दो स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। पिछले दो दिनों से तेज धूप के कारण राज्य का पारा चढ़ गया।

इस दौरान राजधानी समेत अधिकतर जिलों के अधिकतम तापमान में 0-2 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान में 0-1.5 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रविवार को पटना का अधिकतम तापमान 1.7 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 36.7 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 28.1 डिग्री रहा। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1-3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद तापमान में गिरावट के आसार हैं। अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन का पूर्वानुमान नहीं है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38.0 डिग्री भभुआ में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 26.0° डिग्री वाल्मीकिनगर में दर्ज किया गया।

आज बढ़ेगी तपिश, छिटपुट बारिश के भी आसार मुजफ्फरपुर जिले में अगले दो-तीन दिन तक तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। इस बीच कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की भी संभावना है। पूसा स्थित ग्रामीण मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को इससे संबंधित पूर्वानुमान जारी किया है। केंद्र के नोडल पदाधिकारी डॉ. ए. सत्तार ने बताया कि गुरुवार तक जिले में छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 20 किमी की औसत गति से पुरवा हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जाने के आसार हैं। वहीं, नमी की मात्रा में आंशिक कमी के साथ 70 प्रतिशत तक रह सकती है।

पारा चढ़ा, उमस ने भी किया परेशान भागलपुर जिले में रविवार का मौसम दिनभर शुष्क रहा। तेज धूप के कारण गर्मी और उमस काफी बढ़ गई। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही के बावजूद सुबह से लेकर देरशाम तक कहीं भी बारिश नहीं हुई। तेज धूप के कारण दिन के तापमान में दो डिग्री की वृद्धि हुई। लोग गर्मी और उमस से बेहाल रहे। रविवार को अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 27-29 जुलाई के दौरान, आसमान में घने बादल छाए रहेंगे।

तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचा गयाजी जिले में तीन दिनों से वर्षा नहीं हो रही है। दो दिन बाद मंगलवार या बुधवार से बारिश होने के आसार हैं। धीरे-धीरे मौसम का मिजाज तल्ख होता जा रहा है। रविवार की सुबह से तीखी धूप निकली। 70 फीसदी नमी के बीच धूप निकलने से उमस वाली गर्मी रही। अधिकतम सामान्य से अधिक होकर 35 डिग्री के पार चला गया। रविवार को अधिकतम 35.2 और न्यूनतम 26.2 डिग्री रहा। नमी सुबह 77 तो शाम तक 67 फीसदी रही।