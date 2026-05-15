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बिहार में IAS ट्रांसफर की एक दिन में दूसरी लिस्ट; पटना, कोसी और पूर्णिया को नए आयुक्त मिले

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार सरकार ने शुक्रवार को आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर की दूसरी लिस्ट जारी की। पटना, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में नए आयुक्त की तैनाती की गई है। 

बिहार में IAS ट्रांसफर की एक दिन में दूसरी लिस्ट; पटना, कोसी और पूर्णिया को नए आयुक्त मिले

बिहार में सम्राट सरकार जमकर प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। आईएएस ट्रांसफर की शुक्रवार को एक दिन में दूसरी लिस्ट आई। दूसरी सूची में पटना, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में नए आयुक्त की तैनाती की गई है। पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर का ट्रांसफर कर बुडको का प्रबंध निदेशक बना दिया गया है। वहीं, मनोज वरवड़े को पटना का प्रमंडलीय आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में भी नए आयुक्त की तैनाती की गई है।

शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार कोसी प्रमंडल सहरसा के आयुक्त बनाए गए हैं। उनके पास पूर्णिया प्रमंडल के आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार रहेगा। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव कौशल किशोर को बेल्ट्रॉन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर शाम आईएएस अधिकारियों के तबादले की अधिसूचना जारी की।

पटना प्रमंडल के नए आयुक्त बनाए गए मनोज वरवड़े 2001 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास योजना एवं विकास विभाग का प्रधान सचिव पद की जिम्मेदारी थी। वहीं, कोसी एवं पूर्णिया के नए आयुक्त बनाए गए दिनेश कुमार 2007 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। नई व्यवस्था के तहत पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार को प्रमंडलीय आयुक्त के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें आज ही अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

दोपहर में 15 आईएएस का हुआ ट्रांसफर

शुक्रवार को जारी पहली अधिसूचना में राज्य सरकार ने 15 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था। इसमें कई विभागों के सचिव और अपर मुख्य सचिव बदले गए थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल को शिक्षा विभाग का सचिव बनाकर संपूर्ण प्रभार दे दिया गया। साथ ही बी राजेंदर को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के प्रभार से मुक्त कर दिया गया।

इसके अलावा, कोसी के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार का ट्रांसफर किया गया था। उन्हें पीएचईडी विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। अब उनकी जगह दिनेश कुमार को कोसी का आयुक्त बनाया गया है।

ये भी पढ़ें:बिहार में 15 IAS का ट्रांसफर, विनोद गुंजियाल नए शिक्षा सचिव; कई ACS बदले गए

नई सरकार में फेरबदल जारी

बता दें कि बिहार में सम्राट सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद से अधिकारियों के ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं। बीते 10 मई को एक दर्जन सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया था।

शुक्रवार को ही बिहार पुलिस में भी बड़ा फेरबदल किया गया। दो आईपीएस के अलावा 61 बीपीएस अफसरों को इधर-उधर किया गया। कई अनुमंडलों में नए एसडीपीओ की तैनाती की गई। बीते एक सप्ताह के भीतर दर्जनों आईएएस, आईपीएस, बीएएस और बीपीएस अफसरों के तबादलों की अधिसूचना जारी हो चुकी हैं।

ये भी पढ़ें:बिहार पुलिस में ताबड़तोड़ तबादले, 2 IPS और 61 बीपीएस का ट्रांसफर; कई SDPO बदले
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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