बिहार में IAS ट्रांसफर: सीके अनिल शिक्षा विभाग के नए एसीएस, पंकज को होम के साथ जीएडी का जिम्मा
बिहार सरकार ने आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। सीके अनिल को शिक्षा विभाग का नया एसीएस बनाया गया है। पंकज कुमार को गृह विभाग के साथ सामान्य प्रशासन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। सीनियर आईएएस अफसर सीके अनिल को बिहार शिक्षा विभाग का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। उनका बिहार राज्य योजना पर्षद के एडवाइजर (परामर्शी) पद से तबादला कर दिया गया है। वहीं, गृह विभाग (होम डिपार्टमेंट) के प्रधान सचिव पंकज कुमार को एक और अहम विभाग का जिम्मा दे दिया गया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार देर शाम आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर और नई नियुक्ति के संबंध में अधिसूचना जारी की।
शिक्षा विभाग के एसीएस बनाए गए सीके अनिल भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इनका पूरा नाम चंद्रकांत कुमार है। बिहार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली में इनका लंबा अनुभव है। वह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा कृषि समेत अन्य विभागों में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वहीं, पंकज कुमार 1997 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
अरविंद चौधरी को कृषि विभाग में अतिरिक्त जिम्मेदारी
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को अगले आदेश तक कृषि विभाग में कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह 1995 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद के परीक्षा नियंत्रक एवं बिपार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी देख रहे हैं।
अमित पांडे को भी कृषि विभाग में अतिरिक्त प्रभार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पांडेय को अगले आदेश तक कृषि विभाग के अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं।
बिप्रसे अधिकारी शिव रंजन का ट्रांसफर
भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव शिव रंजन का भी तबादला कर दिया गया है। उन्हें सहकारिता विभाग में संयुक्त सचिव पर तैनात किया गया है। शिव रंजन बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं।
सीके अनिल के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी
शिक्षा विभाग का एसीएस बनाकर सीके अनिल के कंधों पर सम्राट सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार सरकार राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई प्रमुख परियोजनाओं पर काम कर रही है। सीएम सम्राट चौधरी ने मार्च 2027 तक सभी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने का निर्देश दिया है। राज्य में नए मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं।
इसके अलावा, टीआरई शिक्षक भर्ती में देरी पर भी शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने का जिम्मा अब सीके अनिल के हाथों में होगा। सीके अनिल से पहले एस सिद्धार्थ, केके पाठक जैसे चर्चित आईएएस अधिकारी शिक्षा विभाग के एसीएस रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।