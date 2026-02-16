Hindustan Hindi News
NEET छात्रा की मौत केस में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP से जवाब तलब, 8 सप्ताह की मोहलत

Feb 16, 2026 01:25 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले में एसएसपी पटना को नोटिस जारी किया गया है और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की माँग की गई है।

NEET छात्रा की मौत केस में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, पटना SSP से जवाब तलब, 8 सप्ताह की मोहलत

पटना में जहानाबाद की NEET छात्रा की मौत के मामले में बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान ले लिया है। जिले के मानवाधिकार मामलों के जानकार मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा के द्वारा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दर्ज इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मामले को अतिगंभीर माना है। आयोग द्वारा मामले में एसएसपी पटना को नोटिस जारी किया गया है और आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट की माँग की गई है।

