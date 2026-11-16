बिहार में घर बनाने के नए नियम: कमरा कम से कम 8 फीट चौड़ा, रसोई-बाथरूम के भी मानक तय

बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गया है। इसमें घर बनाने के मानक तय किए गए हैं। कमरा और रसोई से लेकर बाथरूम, चबूतरे तक की चौड़ाई एवं ऊंचाई निर्धारित की गई है। निर्माण से पहले घर का नक्शा इसी आधार पर बनाना होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में घर, भवन आदि बनाने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी कैबिनेट से भवन निर्माण उपविधि, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण या पुराने निर्माण में बदलाव करना है, तो नए बाय-लॉज के हिसाब से ही होंगे। नए नियमों में सरकार ने लोगों को सुविधा देते हुए कई प्रक्रिया को आसान बना दिया है। वहीं, घर बनाने के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं। कमरा, रसोई से लेकर शौचालय और बाथरूम तक का निर्माण निर्धारित मानकों के तहत ही किया जा सकेगा।

कमरा कम से कम 8 फीट चौड़ा और ऊंचाई 9 फीट होनी चाहिए नई उपविधि के तहत आवासीय भवनों के अलग-अलग हिस्सों के न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई के मानक निर्धारित किए गए हैं। कमरे से लेकर रसोई, स्नानघर, शौचालय, द्वार मार्ग और मुंडेर तक के लिए स्पष्ट मानक बताए गए हैं। रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर (97 वर्गफीट) और चौड़ाई 2.4 मीटर होनी चाहिए। यानी 8 फीट से कम चौड़े कमरे का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह कमरे की ऊंचाई 2.75 मीटर यानी लगभग 9 फीट से कम नहीं होनी चाहिए।

रसोई, स्टोर रूम, बाथरूम, शौचालय की चौड़ाई भी तय नए नियमों में रसोई के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर (लगभग 5.9 फीट) निर्धारित किया गया है। भंडार कक्ष (स्टोर रूम) का न्यूनतम क्षेत्रफल तीन वर्ग मीटर यानी लगभग 32.3 वर्ग फीट होगा। इसी तरह स्नानघर (बाथरूम) का क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर (19.38 वर्गफीट) और शौचालय के लिए 1.2 वर्ग मीटर (12.92 वर्गफीट) न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है।

अटैच्ड टॉयलेट-बाथ यानी स्नानघर एवं शौचालय एक साथ बनाने पर 2.8 वर्ग मीटर (30.14 वर्गफीट) जगह जरूरी होगी। द्वार मार्ग (डोरवे) की चौड़ाई कम से कम 0.9 मीटर (3 फीट) रखनी होगी। चबूतरे की ऊंचाई 0.45 से 0.9 मीटर और मुंडेर की ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच जरूरी होगी।

नक्शा पास कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे नई भवन उपनिधि में छोटे मकान बनाने वाले लोगों को राहत दी गई है। 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई के भवन बनाने पर स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे ज्यादा ऊंचाई के भवन निर्माण पर स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। हालांकि, पुराने नियमों के मुकाबले नए नियम सरल कर दिए गए हैं। पहले सभी प्रक्रियाओं पर स्वीकृति लेनी होती थी।

अब वास्तुविद से नक्शा बनवाकर उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नक्शा मानकों के अनुसार होना चाहिए। 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे भवन के लिए नक्शा ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर स्वीक़ृत हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर उसे स्वत: स्वीकृत समझा जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।

फायर एनओसी पर छूट नई उपविधि में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को फायर एनओसी से छूट दी गई है। नक्शा स्वीकृति मिलने के बाद एनओसी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आवेदक को सभी जरूरी अग्निसुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। नक्शा बनाने वाले वास्तुविद को अग्निशामक यंत्र, अग्नि निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। एनओसी से छूट के बावजूद पैनलबद्ध तृतीय पक्ष अग्नि परामर्शदाता या विभागीय अग्निशमन अधिकारी बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2014 के तहत जांच कर सकेंगे। कोई गड़बड़ी मिलने पर सुधार करना होगा। नहीं तो भवन सील भी किया जा सकता है।

शुल्क जमा कराना होगा आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नगर विकास विभाग की ओर से इसके लिए उपयोग पोर्टल शुरू किया गया है। यहां आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। नई नियमावली में कहा गया है कि सभी तरह के शुल्क समय-समय पर निकाय या प्राधिकरण द्वारा लागू दरों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाएंगे।