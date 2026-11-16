बिहार में घर बनाने के नए नियम: कमरा कम से कम 8 फीट चौड़ा, रसोई-बाथरूम के भी मानक तय
बिहार में नया बिल्डिंग बायलॉज लागू हो गया है। इसमें घर बनाने के मानक तय किए गए हैं। कमरा और रसोई से लेकर बाथरूम, चबूतरे तक की चौड़ाई एवं ऊंचाई निर्धारित की गई है। निर्माण से पहले घर का नक्शा इसी आधार पर बनाना होगा।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार में घर, भवन आदि बनाने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। पिछले दिनों सम्राट चौधरी कैबिनेट से भवन निर्माण उपविधि, 2026 को मंजूरी मिलने के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब राज्य के शहरी क्षेत्रों में कोई भी नया निर्माण या पुराने निर्माण में बदलाव करना है, तो नए बाय-लॉज के हिसाब से ही होंगे। नए नियमों में सरकार ने लोगों को सुविधा देते हुए कई प्रक्रिया को आसान बना दिया है। वहीं, घर बनाने के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं। कमरा, रसोई से लेकर शौचालय और बाथरूम तक का निर्माण निर्धारित मानकों के तहत ही किया जा सकेगा।
कमरा कम से कम 8 फीट चौड़ा और ऊंचाई 9 फीट होनी चाहिए
नई उपविधि के तहत आवासीय भवनों के अलग-अलग हिस्सों के न्यूनतम क्षेत्रफल, चौड़ाई और ऊंचाई के मानक निर्धारित किए गए हैं। कमरे से लेकर रसोई, स्नानघर, शौचालय, द्वार मार्ग और मुंडेर तक के लिए स्पष्ट मानक बताए गए हैं। रहने योग्य कमरे का न्यूनतम क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर (97 वर्गफीट) और चौड़ाई 2.4 मीटर होनी चाहिए। यानी 8 फीट से कम चौड़े कमरे का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह कमरे की ऊंचाई 2.75 मीटर यानी लगभग 9 फीट से कम नहीं होनी चाहिए।
रसोई, स्टोर रूम, बाथरूम, शौचालय की चौड़ाई भी तय
नए नियमों में रसोई के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 4.5 वर्ग मीटर और चौड़ाई 1.8 मीटर (लगभग 5.9 फीट) निर्धारित किया गया है। भंडार कक्ष (स्टोर रूम) का न्यूनतम क्षेत्रफल तीन वर्ग मीटर यानी लगभग 32.3 वर्ग फीट होगा। इसी तरह स्नानघर (बाथरूम) का क्षेत्रफल 1.8 वर्ग मीटर (19.38 वर्गफीट) और शौचालय के लिए 1.2 वर्ग मीटर (12.92 वर्गफीट) न्यूनतम क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है।
अटैच्ड टॉयलेट-बाथ यानी स्नानघर एवं शौचालय एक साथ बनाने पर 2.8 वर्ग मीटर (30.14 वर्गफीट) जगह जरूरी होगी। द्वार मार्ग (डोरवे) की चौड़ाई कम से कम 0.9 मीटर (3 फीट) रखनी होगी। चबूतरे की ऊंचाई 0.45 से 0.9 मीटर और मुंडेर की ऊंचाई 1.2 से 1.5 मीटर के बीच जरूरी होगी।
नक्शा पास कराने के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे
नई भवन उपनिधि में छोटे मकान बनाने वाले लोगों को राहत दी गई है। 10 मीटर या उससे कम ऊंचाई के भवन बनाने पर स्थानीय निकाय या प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऐसे भवनों के निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृति की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे ज्यादा ऊंचाई के भवन निर्माण पर स्वीकृति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। हालांकि, पुराने नियमों के मुकाबले नए नियम सरल कर दिए गए हैं। पहले सभी प्रक्रियाओं पर स्वीकृति लेनी होती थी।
अब वास्तुविद से नक्शा बनवाकर उसे पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नक्शा मानकों के अनुसार होना चाहिए। 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे भवन के लिए नक्शा ऑनलाइन आवेदन करने के 30 दिनों के अंदर स्वीक़ृत हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर आवेदन पर निर्णय नहीं होने पर उसे स्वत: स्वीकृत समझा जाएगा। इस प्रक्रिया के बाद आवेदकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी।
फायर एनओसी पर छूट
नई उपविधि में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों को फायर एनओसी से छूट दी गई है। नक्शा स्वीकृति मिलने के बाद एनओसी की जरूरत नहीं होगी। हालांकि आवेदक को सभी जरूरी अग्निसुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। नक्शा बनाने वाले वास्तुविद को अग्निशामक यंत्र, अग्नि निकास, अलार्म, स्प्रिंकलर, होज और पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। एनओसी से छूट के बावजूद पैनलबद्ध तृतीय पक्ष अग्नि परामर्शदाता या विभागीय अग्निशमन अधिकारी बिहार अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2014 के तहत जांच कर सकेंगे। कोई गड़बड़ी मिलने पर सुधार करना होगा। नहीं तो भवन सील भी किया जा सकता है।
शुल्क जमा कराना होगा
आवेदक को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नगर विकास विभाग की ओर से इसके लिए उपयोग पोर्टल शुरू किया गया है। यहां आवेदन के बाद निर्धारित शुल्क भी जमा करना होगा। नई नियमावली में कहा गया है कि सभी तरह के शुल्क समय-समय पर निकाय या प्राधिकरण द्वारा लागू दरों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाएंगे।
|प्रकार
|पहले नियम
|नए नियम
|नक्शा स्वीकृति
|अनिवार्य
|कम ऊंचाई वाले भवनों में छूट
|रास्ता
|कम से कम 20 फीट
|कम से कम 12 फीट
|सेटबैक
|कम से कम 4 फीट
|छूट दी गई (सुविधानुसार)
|FAR (फ्लोर एरिया रेशियो)
|2
|3
|फायर एनओसी
|अनिवार्य
|नक्शा स्वीकृति में ही समाहित
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।