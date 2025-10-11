Bihar Hot weekend NDA Mahagathbandhan Seat sharing formula to be decided बिहार में हॉट वीकेंड: एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फैसला होगा, यह रहेगा फॉर्मूला, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBihar Hot weekend NDA Mahagathbandhan Seat sharing formula to be decided

बिहार में शनिवार और रविवार को राजनीतिक रूप से हॉट वीकेंड रहने वाला है। एनडीए और महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला आने के साथ ही कैंडिडेट लिस्ट आना भी शुरू हो जाएगी। इस दौरान पटना से दिल्ली तक दनादन बैठकों का दौर चलेगा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाSat, 11 Oct 2025 06:17 AM
बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह वीकेंड सियासत के लिहाज से काफी 'हॉट' रहने वाला है। दो दिनों तक दिल्ली से पटना तक का राजनीतिक पारा गर्माया हुआ रहेगा। एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान शनिवार को होने की पूरी संभावना है। वहीं, महागठबंधन में रविवार तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला घोषित होने की बात कही जा रही है। इससे पहले दोनों ही गठबंधन के विभिन्न दलों के नेता अलग-अलग बैठकों में जुटे रहेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने शुक्रवार शाम कहा कि शनिवार को एनडीए घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी जाएगी। इस पर निर्णय करीब-करीब हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक, सीटों के बंटवारे की घोषणा के अगले दिन एनडीए पहले चरण के 121 प्रत्याशियों का भी ऐलान करेगा। वहीं, महागठबंधन में भी सीटों की साझेदारी पर प्राय: सहमति बन चुकी है। महागठबंधन भी एक-दो दिनों में सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा करेगा।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

एनडीए में बन गई बात?

शुक्रवार को पटना से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी रहा। बैठकें अलग-अलग और समूहों में भी हुईं। लगातार हो रही बैठकों के बाद दोनों गठबंधन सीटों की साझेदारी के फॉर्मूले पर सहमति के करीब पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक, एनडीए में जो फॉर्मूला तय हुआ है, उसके मुताबिक इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल जदयू और भाजपा 243 विधानसभा सीटों में से 200-203 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं, शेष 43 सीटें लोजपा (आर), हम और रालोमो के खाते में जाएंगी।

जदयू, भाजपा से एक सीट अधिक लड़ेगी। लोजपा आर को 25 सीटों का ऑफर है, हालांकि वह तीन-चार सीट और चाहती है। आधिकारिक घोषणा होने बाद ही किसे कितनी सीटें मिलीं, यह सामने आएगा।

महागठबंधन में क्या है स्थिति?

इधर, महागठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर राजद अपने प्रत्याशी उतारेगा। उसके बाद कांग्रेस के खाते में सबसे अधिक सीटें जाएंगी। तीनों वामदलों को मिलाकर 29 सीटें देने पर सहमति बनी है। हालांकि, भाकपा माले कुछ और सीटें चाहती है। इस बीच, राजद ने सीटें के बंटवारा और उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद को अधिकृत किया है।

दोनों प्रमुख गठबंधनों ने सीटों की साझेदारी में जीत की संभावना वाले उम्मीदवारों पर दांव खेलने की तैयारी की है। गठबंधन के दलों में जिस दल का जिस विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक समीकरण मजबूत है, उसे वहां से उम्मीदवारी दी जा रही है। दूसरी ओर, शुक्रवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन शुरू हो गया है। हालांकि, पहले दिन किसी दलीय प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। जनसुराज को छोड़कर किसी दल ने अपने प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं की है।

ये है सीट साझेदारी का संभावित फार्मूला

एनडीए-

  • जदयू 100-102
  • भाजपा 100-101
  • लोजपा (रा) 25-30
  • हम 07-08
  • रालोमो 06-07

महागठबंधन-

  • राजद 135-140
  • कांग्रेस 52-57
  • माले 19-22
  • भाकपा 06-07
  • माकपा 04-06
  • वीआईपी 18-22
  • रालोजपा 01-03
  • झामुमो 01-03

दिल्ली में आज भाजपा उम्मीदवारों पर बैठक

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के उम्मीदवारों के पैनल की समीक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शनिवार को प्रस्तावित बैठक में होगी। बैठक में हर सीट के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। इसके अगले दिन 12 अक्टूबर को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में ही नड्डा की अध्यक्षता में होगी। इसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी।

दिल्ली में 11 और 12 को होने वाली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल समेत बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे।

इन पर भी नजर-

  • केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) के संसदीय बोर्ड की बैठक शनिवार को होगी। सीट शेयरिंग पर सहयोगी पार्टी से बातचीत फंसने से शुक्रवार को होने वाली यह बैठक टल गई थी। शनिवार को होने वाली बैठक में पार्टी कैंडिडेट चयन पर चर्चा करेगी।
  • पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी शनिवार को अहम बैठक बुलाई है। इसमें महागठबंधन में जाने के स्वरूप पर चर्चा हो सकती है।
  • रालोजपा के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह पूर्व सांसद पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह के साथ शनिवार को राजद में शामिल होंगे। चर्चा है कि सूरजभान के परिवार के किसी सदस्य को तेजस्वी की पार्टी मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह के खिलाफ टिकट दे सकती है।
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में लंबे समय बाद अरुण कुमार की वापसी होगी। वह बड़े भूमिहार नेता हैं और शनिवार को पटना में जदयू की सदस्यता लेंगे।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर)