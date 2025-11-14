Hindustan Hindi News
Bihar Hot Seats Result LIVE: तेजस्वी-मंगल आगे, मैथिली ने भी बनाई बढ़त; बिहार की हॉट सीट के नतीजे

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बढ़त बनाए हुए हैं। कई हॉट सीटों पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है।

Fri, 14 Nov 2025 09:44 AMHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Hot Seats Results Live Updates: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में नीतीश कुमार की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बढ़त बनाए हुए हैं। कई हॉट सीटों पर दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। बिहार के तमाम दिग्गजों की सीट के बारे में पल-पल की जानकारी के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ बने रहें।

Bihar Hot Seats Live Updates:

9:43: शुरुआती रुझानों में एनडीए 155 सीटों पर आगे चल रहा है। वहीं, महागठबंधन 78 सीटों के साथ पिछड़ती नजर आ रही है।

9:41: महुआ विधानसभा सीट से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लालू यादव ने उन्हें आरजेडी और परिवार से निकाल दिया था। उन्होंने नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा।

9्र:39: बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव सुपौल विधानसभा सीट से 4000 मतों से आगे चल रहे हैं।

9:22: मोकामा सीट से जेडीयू के अनंत सिंह आगे चल रहे हैं।

9:21: छपरा सीट से भोजपुरी एक्टर आगे चल रहे हैं। वह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा यहां पिछड़ती दिख रही है।

9:20: बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री सरायरंजन सीट से आगे चल रहे हैं।

9:18: नीतीश कुमार की कैबिनेट में मंत्री संजय सरावगी दरभंगा की शहरी सीट से 5500 मतों से आगे चल रहे हैं।

9:17: दरभंगा की अलीनगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं।

9:16: राघोपुर विधानसभा सीट से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बढ़त बनाए हुए हैं।

9:15: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में दरभंगा के जाले विधानसभा सीट से जीवेश मिश्रा (भाजपा) आगे चल रहे हैं।

कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
