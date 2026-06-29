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बिहार में दो सगे भाइयों ने पत्नी और तीन मासूम बच्चों के सामने बड़े भाई को धारदार हथियार से काट डाला

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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Bihar Crime News: पूर्णिया के बनमनखी में शनिवार रात बाबुल और वकील शर्मा ने अपने बड़े भाई सुशील शर्मा की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।

बिहार में दो सगे भाइयों ने पत्नी और तीन मासूम बच्चों के सामने बड़े भाई को धारदार हथियार से काट डाला

Bihar Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद ही सनसनखेज खूनी वारदात सामने आई है। यहां बनमनखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में दो सगे भाइयों ने मिलकर अपने ही सगे बड़े भाई की उसकी पत्नी और तीन छोटे-छोटे बच्चों के सामने निर्मम हत्या कर दी। यह खौफनाक घटना मखनाहा पंचायत के वार्ड संख्या-7 स्थित मखनाहा हैरपुर गांव में शनिवार की रात को अंजाम दी गई है। आरोपियों ने आपसी विवाद के बाद तैश में आकर अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।

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पत्नी कविता देवी ने बयां की उस खौफनाक रात की पूरी दास्तान

इस दिल दहला देने वाली घटना का शिकार हुए मृत व्यक्ति की पहचान मखनाहा हैरपुर गांव निवासी अचैन शर्मा के 35 वर्षीय पुत्र सुशील शर्मा के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी कविता देवी ने रोते हुए पुलिस के सामने उस खौफनाक रात का पूरा मंजर बयां किया है। कविता देवी ने आरोप लगाया है कि दोनों सगे भाइयों ने पहले उनके पति सुशील शर्मा को घेरकर उनकी बेरहमी से लाठी-डंडों से पिटाई की और जब वे अधमरे हो गए, तो उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। जब कविता अपने पति को बचाने के लिए बीच-बीच में आगे आईं, तो आरोपियों ने उन पर और उनके बिलखते मासूम बच्चों पर भी हमला करने का जानलेवा प्रयास किया, जिससे वह डरकर बच्चों के साथ आंगन के दरवाजे पर आ गईं।

दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में

घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर बनमनखी थाना पुलिस की टीम भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने घेराबंदी करते हुए हत्या के दोनों नामजद आरोपियों बाबुल शर्मा और वकील शर्मा को तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया है और उनसे गुप्त स्थान पर कड़ी पूछताछ कर रही है। हालांकि, भाइयों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष और हत्या के मुख्य कारणों का अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। बनमनखी थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और पुलिस भूमि विवाद सहित विभिन्न बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। मामले में जल्द ही एफआईआर दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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