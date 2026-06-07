बिहार में खौफनाक वारदात, दो मासूम बच्चों के सामने मां की चाकू से गोदकर हत्या; इलाके में सनसनी
Bihar Crime News: सुपौल के छातापुर में शुक्रवार देर रात दो बच्चों के सामने उनकी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस पारिवारिक विवाद मानकर जांच कर रही है।
Bihar Crime News: बिहार के सुपौल जिले से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ छातापुर थाना इलाके में शुक्रवार की देर रात एक महिला की उसके ही दो मासूम बच्चों के सामने चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत और गुस्सा देखा जा रहा है। मृतका की पहचान 32 साल की शहानी खातून के रूप में हुई है, जो माधोपुर वार्ड नंबर 12 की रहने वाली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मुख्य आरोपी मौके से फरार है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल हत्या की असली वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।
मासूम बेटे-बेटी के सामने दी दर्दनाक मौत
मिली जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक वारदात उस समय हुई जब महिला घर पर अपने बच्चों के साथ थी। मृतका की 15 साल की बेटी और 12 साल के बेटे ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनकी मां की जान किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने ली है। बच्चों के सामने ही आरोपी ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही घर में कोहराम मचा हुआ है और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मृतका के पति इकबाल अंसारी नेपाल में एक बाइक गैराज चलाते हैं। घटना की खबर मिलते ही वे नेपाल से अपने घर के लिए तुरंत रवाना हो गए हैं।
आरोपी की पत्नी और बहन पुलिस हिरासत में, पारिवारिक विवाद का शक
इस बड़ी वारदात के बाद हरकत में आई छातापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी की पत्नी और उसकी बहन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर मुख्य आरोपी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है। छातापुर के थाना इंचार्ज प्रमोद झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच को देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरा मामला आपसी पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें