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बिहार में खौफनाक वारदात, दो मासूम बच्चों के सामने मां की चाकू से गोदकर हत्या; इलाके में सनसनी

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, सुपौल
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Bihar Crime News: सुपौल के छातापुर में शुक्रवार देर रात दो बच्चों के सामने उनकी मां की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस पारिवारिक विवाद मानकर जांच कर रही है।

बिहार में खौफनाक वारदात, दो मासूम बच्चों के सामने मां की चाकू से गोदकर हत्या; इलाके में सनसनी

Bihar Crime News: बिहार के सुपौल जिले से एक दिल दहला देने वाली और सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहाँ छातापुर थाना इलाके में शुक्रवार की देर रात एक महिला की उसके ही दो मासूम बच्चों के सामने चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना के बाद से पूरे इलाके में भारी दहशत और गुस्सा देखा जा रहा है। मृतका की पहचान 32 साल की शहानी खातून के रूप में हुई है, जो माधोपुर वार्ड नंबर 12 की रहने वाली थी। वारदात को अंजाम देने के बाद से ही मुख्य आरोपी मौके से फरार है। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। फिलहाल हत्या की असली वजह पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है।

मासूम बेटे-बेटी के सामने दी दर्दनाक मौत

मिली जानकारी के अनुसार, यह खौफनाक वारदात उस समय हुई जब महिला घर पर अपने बच्चों के साथ थी। मृतका की 15 साल की बेटी और 12 साल के बेटे ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनकी मां की जान किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने ली है। बच्चों के सामने ही आरोपी ने महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से ही घर में कोहराम मचा हुआ है और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, मृतका के पति इकबाल अंसारी नेपाल में एक बाइक गैराज चलाते हैं। घटना की खबर मिलते ही वे नेपाल से अपने घर के लिए तुरंत रवाना हो गए हैं।

आरोपी की पत्नी और बहन पुलिस हिरासत में, पारिवारिक विवाद का शक

इस बड़ी वारदात के बाद हरकत में आई छातापुर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी की पत्नी और उसकी बहन को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे लगातार पूछताछ कर मुख्य आरोपी के ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही है। छातापुर के थाना इंचार्ज प्रमोद झा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच को देखकर ऐसा लगता है कि यह पूरा मामला आपसी पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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