बिहार में हैवानियत की सारी हदें पार, बकरी चराने के विवाद में बीच सड़क मासूम बच्ची का गला रेता
Bihar Crime News: सीतामढ़ी के परिहार में बकरी चराने के पुराने विवाद की रंजिश में 12 वर्षीय निक्की कुमारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।
Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ परिहार थाना क्षेत्र के खोपरहिया गांव में सोमवार की शाम एक 12 साल की मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत बच्ची की पहचान खोपरहिया गांव के रहने वाले दिवंगत सुखनंदन राय की 12 वर्षीय पुत्री निक्की कुमारी के रूप में की गई है। इस मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
बाजार से घर जाते समय घात लगाए बैठे दुश्मनों ने पकड़कर रेता गला
मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम निक्की कुमारी अपने सगे चाचा के साथ पास के ही नरहा बाजार गई हुई थी। बाजार पहुंचने के बाद कुछ काम की वजह से उसके चाचा वहीं रुक गए, जबकि निक्की बाजार का कुछ जरूरी सामान लेकर अकेले ही पैदल अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव के सूनसान रास्ते के पास पहले से ही घात लगाकर बैठे घातकी लोगों ने रास्ते में अकेली मासूम बच्ची को दबोच लिया और बिना किसी रहम के धारदार हथियार निकाला और बच्ची का गला रेत दिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।
बकरी चराने को लेकर 25 मई को हुआ था विवाद
इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह महज एक मामूली विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बीते 25 मई को गांव में ही बकरी चराने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच भारी कहासुनी और विवाद हुआ था। उस समय दोनों ही पक्षों की ओर से परिहार थाने में एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मृतिका के चाचा लखिंद्र राय ने आरोप लगाया है कि उसी पुराने विवाद का बदला लेने के लिए साजिश के तहत उनकी भतीजी की हत्या की गई है। चाचा ने गांव के ही रहने वाले अंगज राय, रंधीर राय, निराला राय, जयप्रकाश राय, मनीष राय और अनरजीत राय पर हत्या को अंजाम देने का सीधा आरोप लगाया है। इधर, परिहार थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और लिखित आवेदन मिलते ही केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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