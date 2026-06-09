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बिहार में हैवानियत की सारी हदें पार, बकरी चराने के विवाद में बीच सड़क मासूम बच्ची का गला रेता

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, सीतामढ़ी
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Bihar Crime News: सीतामढ़ी के परिहार में बकरी चराने के पुराने विवाद की रंजिश में 12 वर्षीय निक्की कुमारी की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

बिहार में हैवानियत की सारी हदें पार, बकरी चराने के विवाद में बीच सड़क मासूम बच्ची का गला रेता

Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ परिहार थाना क्षेत्र के खोपरहिया गांव में सोमवार की शाम एक 12 साल की मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खौफनाक हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत बच्ची की पहचान खोपरहिया गांव के रहने वाले दिवंगत सुखनंदन राय की 12 वर्षीय पुत्री निक्की कुमारी के रूप में की गई है। इस मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

बाजार से घर जाते समय घात लगाए बैठे दुश्मनों ने पकड़कर रेता गला

मिली जानकारी के अनुसार, सोमवार की शाम निक्की कुमारी अपने सगे चाचा के साथ पास के ही नरहा बाजार गई हुई थी। बाजार पहुंचने के बाद कुछ काम की वजह से उसके चाचा वहीं रुक गए, जबकि निक्की बाजार का कुछ जरूरी सामान लेकर अकेले ही पैदल अपने घर वापस लौट रही थी। इसी दौरान गांव के सूनसान रास्ते के पास पहले से ही घात लगाकर बैठे घातकी लोगों ने रास्ते में अकेली मासूम बच्ची को दबोच लिया और बिना किसी रहम के धारदार हथियार निकाला और बच्ची का गला रेत दिया। अत्यधिक खून बह जाने के कारण मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही तड़प-तड़पकर मौत हो गई।

बकरी चराने को लेकर 25 मई को हुआ था विवाद

इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे की मुख्य वजह महज एक मामूली विवाद की रंजिश बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार, बीते 25 मई को गांव में ही बकरी चराने की बात को लेकर दो पक्षों के बीच भारी कहासुनी और विवाद हुआ था। उस समय दोनों ही पक्षों की ओर से परिहार थाने में एक-दूसरे के खिलाफ अलग-अलग एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। मृतिका के चाचा लखिंद्र राय ने आरोप लगाया है कि उसी पुराने विवाद का बदला लेने के लिए साजिश के तहत उनकी भतीजी की हत्या की गई है। चाचा ने गांव के ही रहने वाले अंगज राय, रंधीर राय, निराला राय, जयप्रकाश राय, मनीष राय और अनरजीत राय पर हत्या को अंजाम देने का सीधा आरोप लगाया है। इधर, परिहार थानाध्यक्ष पंकज यादव ने बताया कि पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और लिखित आवेदन मिलते ही केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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