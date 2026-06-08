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चीखती रही मां, पीटता रहा पिता... 6 साल की मासूम बेटी को तड़पा-तड़पा कर मार डाला; रूह कंपा देगी ये वारदात

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पूर्वी चंपारण
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Bihar Crime News: पूर्वी चंपारण के चकिया में एक नशेड़ी पिता ने अपनी 6 वर्षीय बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

चीखती रही मां, पीटता रहा पिता... 6 साल की मासूम बेटी को तड़पा-तड़पा कर मार डाला; रूह कंपा देगी ये वारदात

Bihar Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ चकिया थाना क्षेत्र के बरमदिया वार्ड नंबर दो में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के समय आरोपी पिता शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। मासूम बच्ची की चीखें सुनकर जब तक आस-पास के लोग कुछ समझ पाते तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया है और हर कोई कलयुगी पिता को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है।

रोज-रोज के घरेलू क्लेश का खूनी अंत

मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता की पहचान चंडेश्वर साह (35 वर्ष) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह नशे की हालत में रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था। रविवार की शाम भी घर में किसी बात को लेकर आपसी विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गुस्से से पागल चंडेश्वर ने अपनी ही बेटी पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। वह बच्ची को तब तक बेरहमी से पीटता रहा जब तक कि मासूम की नाक और मुंह से खून नहीं निकलने लगा। ज्यादा पिटाई के कारण तड़प-तड़पकर मासूम बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मां के बयान पर केस दर्ज

इस खौफनाक वारदात की जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन में आई डायल 112 की टीम ने आरोपी चंडेश्वर साह को घटनास्थल से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मृत बच्ची की मां रेखा देवी ने रोते-बिलखते हुए पुलिस के सामने अपने पति के खिलाफ बेटी की बेरहमी से हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। चकिया के थाना अध्यक्ष धर्मप्रकाश कुमार ने बताया कि मां रेखा देवी के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और जांच के लिए भेज दिया है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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