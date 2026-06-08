चीखती रही मां, पीटता रहा पिता... 6 साल की मासूम बेटी को तड़पा-तड़पा कर मार डाला; रूह कंपा देगी ये वारदात
Bihar Crime News: पूर्वी चंपारण के चकिया में एक नशेड़ी पिता ने अपनी 6 वर्षीय बेटी की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने मां के बयान पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Bihar Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। यहाँ चकिया थाना क्षेत्र के बरमदिया वार्ड नंबर दो में एक कलयुगी पिता ने अपनी ही 6 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना के समय आरोपी पिता शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। मासूम बच्ची की चीखें सुनकर जब तक आस-पास के लोग कुछ समझ पाते तब तक उसकी जान जा चुकी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में भारी हड़कंप मच गया है और हर कोई कलयुगी पिता को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहा है।
रोज-रोज के घरेलू क्लेश का खूनी अंत
मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी पिता की पहचान चंडेश्वर साह (35 वर्ष) के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि वह नशे की हालत में रोज अपनी पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज करता था। रविवार की शाम भी घर में किसी बात को लेकर आपसी विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद गुस्से से पागल चंडेश्वर ने अपनी ही बेटी पर लात-घूंसों की बरसात कर दी। वह बच्ची को तब तक बेरहमी से पीटता रहा जब तक कि मासूम की नाक और मुंह से खून नहीं निकलने लगा। ज्यादा पिटाई के कारण तड़प-तड़पकर मासूम बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
मां के बयान पर केस दर्ज
इस खौफनाक वारदात की जानकारी मिलते ही तुरंत एक्शन में आई डायल 112 की टीम ने आरोपी चंडेश्वर साह को घटनास्थल से ही रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मृत बच्ची की मां रेखा देवी ने रोते-बिलखते हुए पुलिस के सामने अपने पति के खिलाफ बेटी की बेरहमी से हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। चकिया के थाना अध्यक्ष धर्मप्रकाश कुमार ने बताया कि मां रेखा देवी के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने मासूम के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और जांच के लिए भेज दिया है।
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