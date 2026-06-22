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बिहार में बिना लाइसेंस चल रहे हॉस्टल में CCTV तोड़ 8 साल के छात्र को चाकू से गोदा, हालत नाजुक

Jayendra Pandey लाइव हिन्दुस्तान, बांका
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Bihar Crime News: बांका के माउंट केरला आवासीय स्कूल के अवैध हॉस्टल में पहली कक्षा के छात्र आनंद कुमार पर चाकू से 20 बार जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बिहार में बिना लाइसेंस चल रहे हॉस्टल में CCTV तोड़ 8 साल के छात्र को चाकू से गोदा, हालत नाजुक

Bihar Crime News: बिहार के बांका जिले से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ बौंसी थाना क्षेत्र स्थित 'माउंट केरला आवासीय विद्यालय' के हॉस्टल में पहली कक्षा के एक 8 वर्षीय मासूम छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने मासूम के सिर और चेहरे पर चाकू से 20 से ज्यादा बार बेरहमी से वार किया है, जिससे उसके सिर में 2-2 इंच के 8 गहरे घाव हो गए हैं। लहूलुहान स्थिति में छात्र को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ वह इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घायल बच्चे की पहचान कटोरिया के जमुआरी गांव निवासी कुमुद यादव के पुत्र आनंद कुमार (8) के तौर पर हुई है।

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आधी रात कमरे से निकालकर टॉयलेट की छत पर रेता गला

यह वारदात रात करीब 12 बजे की है। पीड़ित पिता कुमुद यादव और परिजन चंदू कुमार ने बताया कि आनंद जून की छुट्टियों के बाद महज 4-5 दिन पहले ही हॉस्टल लौटा था। हॉस्टल के दूसरे बच्चों ने सुबह करीब पांच बजे आनंद को छत पर बन रहे अर्धनिर्मित टॉयलेट के पास ईंटों और पाइप के गैप के बीच खून से पूरी तरह लथपथ और अचेत अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद स्टाफ को सूचना दी गई। खून इस कदर बिखरा था कि पास पड़ा पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। हॉस्टल संचालक राजीव के पिता कैलाश यादव ने बताया कि वे रात 12 बजे तक जगे हुए थे, लेकिन शातिर हमलावरों ने वारदात को छिपाने के लिए हॉस्टल में लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया था, जिससे हमलावर की पहचान तुरंत नहीं हो सकी।

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हॉस्टल का नहीं था कोई लाइसेंस

इस सनसनीखेज कांड के बाद जब प्रशासनिक अमला हरकत में आया तो हॉस्टल को लेकर एक बहुत बड़ा और अवैध खुलासा हुआ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) मनोज मिश्रा ने बताया कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन करीब एक महीने पहले हुआ था, लेकिन उसे अब तक यू-डाइस (UDISE) कोड जारी नहीं हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जांच में हॉस्टल पूरी तरह अवैध पाया गया, क्योंकि हॉस्टल संचालन का कोई लाइसेंस नहीं था। अर्धनिर्मित भवन में चल रहे इस हॉस्टल में सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कटोरिया थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर स्टाफ से पूछताछ की है। सीसीटीवी कैमरा टूटा होने के कारण फिलहाल कड़ाई से जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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