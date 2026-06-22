बिहार में बिना लाइसेंस चल रहे हॉस्टल में CCTV तोड़ 8 साल के छात्र को चाकू से गोदा, हालत नाजुक
Bihar Crime News: बांका के माउंट केरला आवासीय स्कूल के अवैध हॉस्टल में पहली कक्षा के छात्र आनंद कुमार पर चाकू से 20 बार जानलेवा हमला किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Bihar Crime News: बिहार के बांका जिले से एक बेहद खौफनाक वारदात सामने आई है, जिसने हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ बौंसी थाना क्षेत्र स्थित 'माउंट केरला आवासीय विद्यालय' के हॉस्टल में पहली कक्षा के एक 8 वर्षीय मासूम छात्र पर जानलेवा हमला किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, अज्ञात हमलावरों ने मासूम के सिर और चेहरे पर चाकू से 20 से ज्यादा बार बेरहमी से वार किया है, जिससे उसके सिर में 2-2 इंच के 8 गहरे घाव हो गए हैं। लहूलुहान स्थिति में छात्र को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहाँ वह इस वक्त आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। घायल बच्चे की पहचान कटोरिया के जमुआरी गांव निवासी कुमुद यादव के पुत्र आनंद कुमार (8) के तौर पर हुई है।
आधी रात कमरे से निकालकर टॉयलेट की छत पर रेता गला
यह वारदात रात करीब 12 बजे की है। पीड़ित पिता कुमुद यादव और परिजन चंदू कुमार ने बताया कि आनंद जून की छुट्टियों के बाद महज 4-5 दिन पहले ही हॉस्टल लौटा था। हॉस्टल के दूसरे बच्चों ने सुबह करीब पांच बजे आनंद को छत पर बन रहे अर्धनिर्मित टॉयलेट के पास ईंटों और पाइप के गैप के बीच खून से पूरी तरह लथपथ और अचेत अवस्था में पड़ा देखा, जिसके बाद स्टाफ को सूचना दी गई। खून इस कदर बिखरा था कि पास पड़ा पानी पूरी तरह लाल हो चुका था। हॉस्टल संचालक राजीव के पिता कैलाश यादव ने बताया कि वे रात 12 बजे तक जगे हुए थे, लेकिन शातिर हमलावरों ने वारदात को छिपाने के लिए हॉस्टल में लगा सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया था, जिससे हमलावर की पहचान तुरंत नहीं हो सकी।
हॉस्टल का नहीं था कोई लाइसेंस
इस सनसनीखेज कांड के बाद जब प्रशासनिक अमला हरकत में आया तो हॉस्टल को लेकर एक बहुत बड़ा और अवैध खुलासा हुआ। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) मनोज मिश्रा ने बताया कि स्कूल का रजिस्ट्रेशन करीब एक महीने पहले हुआ था, लेकिन उसे अब तक यू-डाइस (UDISE) कोड जारी नहीं हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस जांच में हॉस्टल पूरी तरह अवैध पाया गया, क्योंकि हॉस्टल संचालन का कोई लाइसेंस नहीं था। अर्धनिर्मित भवन में चल रहे इस हॉस्टल में सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। कटोरिया थाना प्रभारी चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना कर स्टाफ से पूछताछ की है। सीसीटीवी कैमरा टूटा होने के कारण फिलहाल कड़ाई से जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाएगा।
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