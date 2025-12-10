बिहार में गुंडा बैंक पर सम्राट चौधरी सख्त, बंद होगी सूद के पैसों पर मनमाना ब्याज वसूली
बिहार के डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
बिहार में अब गुंडा बैंक चलाने वालों की खैर नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह बंद किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।
सम्राट चौधरी बुधवार को पटना के सरदार पटेल भवन में 48 आशु सहायक अवर निरीक्षक (स्टेनो एएसआई) को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार में अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) द्वारा अधिकृत बैंक ही चलेंगे। गुंडा बैंक की कोई जगह नहीं है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि टेक्नोलॉजी आधारित कानून व्यवस्था को जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिया कि जिलों के सभी एसपी नियमित रूप से थानों में जनता दरबार लगाएं तथा जघन्य मामलों का स्पीडी ट्रायल सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बिहार में किसी भी स्तर के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। एआई आधारित कैमरे लगेंगे श्री चौधरी ने बताया कि बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए बड़े पैमाने पर एआई आधारित कैमरे लगाए जाएंगे।
सभी जेलों में लगभग 10 हजार सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इनके अलावा रेलवे जंक्शन, शहरों के चौक-चौराहों और पंचायत क्षेत्रों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर अनिवार्य रूप से कैमरे लगेंगे। गौरतलब है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने स्टेनो दारोगा के पद पर 18 दिव्यांगजन और 29 महिलाएं समेत कुल 54 अभ्यर्थियों की अनुशंसा की थी। इनमें से 48 नवनियुक्त आशु सहायक अवर निरीक्षकों को नियुक्ति-पत्र दिया गया। कार्यक्रम में डीजीपी विनय कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी व अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।