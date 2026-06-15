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बिहार के हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, जीवित मरीज ही नहीं अब मुर्दे भी हो रहे रेफर; पोस्टमार्टम के लिए लंबी कतार

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, प्रधान संवाददाता, भागलपुर
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Bihar Health Department News: भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में अनुमंडल अस्पतालों द्वारा छोटे केस भी 'क्रिटिकल' लिखकर रेफर किए जा रहे हैं। विभाग में डॉक्टरों के 14 में से 12 पद खाली होने से भारी अव्यवस्था फैल गई है।

बिहार के हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, जीवित मरीज ही नहीं अब मुर्दे भी हो रहे रेफर; पोस्टमार्टम के लिए लंबी कतार

Bihar Health Department News: बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में रेफरल सिस्टम की कामचोरी का एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JLNMCCH) में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ जीवित मरीजों को तो दूर, अब मुर्दों को भी बड़े पैमाने पर रेफर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुमंडल और जिला स्तर के अस्पतालों के डॉक्टर सड़ी-गली लाशों का पोस्टमार्टम करने से बचने के लिए उन्हें 'क्रिटिकल केस' लिखकर मायागंज भेज देते हैं। इस वजह से जेएलएनएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस पर शवों का अंबार लग रहा है और लोगों को अपने परिजनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कई दिनों तक नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।

फ़ोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की भारी कमी

इस बदहाली के पीछे अस्पताल के फ़ोरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस डिपार्टमेंट का चरमराया ढांचा है। नियमों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के इस महत्वपूर्ण विभाग में 14 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ तैनाती महज दो डॉक्टरों की है, जिनमें से एक संविदा पर कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि विभाग में न तो कोई प्रोफेसर है, न एसोसिएट प्रोफेसर और न ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरा हुआ है। इन्हीं दो डॉक्टरों के जिम्मे न केवल पूरे जिले और आसपास के 15 जिलों से आने वाले क्रिटिकल पोस्टमार्टम केसों का लोड है, बल्कि कॉलेज के 120 एमबीबीएस और एमडी छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर है, जिससे पठन-पाठन का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

सालाना 1500 पोस्टमार्टम का भारी दबाव

अस्पताल से मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जेएलएनएमसीएच में औसतन हर साल 1500 शवों का पोस्टमार्टम होता है, जिनमें से 25 प्रतिशत केस दूसरे जिलों और छोटे अस्पतालों से रेफर होकर आते हैं। जबकि नियम यह है कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 'स्केलेटल एग्जामिनेशन' के मामले ही रेफर होने चाहिए, जिनकी संख्या साल में महज 20 से 25 होती है। जेएलएनएमसीएच के प्राचार्य डॉ. संदीप लाल ने इस विडंबना पर चिंता जताते हुए कहा कि डॉक्टरों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अनुमंडल स्तर के डॉक्टरों को पोस्टमार्टम केस रेफर करने की इस प्रवृत्ति से बचना होगा। छोटे अस्पतालों की इस कामचोरी के कारण ही मेडिकल कॉलेज पर बेवजह का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर तुरंत कड़ा प्रशासनिक एक्शन लेने की जरूरत है।

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लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। वर्तमान में वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 'हिन्दुस्तान' की बिहार टीम के लिए राजनीति, क्राइम और जनसरोकार से जुड़ी बड़ी खबरों को बेहद आक्रामकता और गहराई के साथ कवर कर रहे हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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