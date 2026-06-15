बिहार के हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, जीवित मरीज ही नहीं अब मुर्दे भी हो रहे रेफर; पोस्टमार्टम के लिए लंबी कतार
Bihar Health Department News: भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में अनुमंडल अस्पतालों द्वारा छोटे केस भी 'क्रिटिकल' लिखकर रेफर किए जा रहे हैं। विभाग में डॉक्टरों के 14 में से 12 पद खाली होने से भारी अव्यवस्था फैल गई है।
Bihar Health Department News: बिहार की चिकित्सा व्यवस्था में रेफरल सिस्टम की कामचोरी का एक बेहद चौंकाने वाला और गंभीर मामला सामने आया है। भागलपुर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल (JLNMCCH) में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि यहाँ जीवित मरीजों को तो दूर, अब मुर्दों को भी बड़े पैमाने पर रेफर किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुमंडल और जिला स्तर के अस्पतालों के डॉक्टर सड़ी-गली लाशों का पोस्टमार्टम करने से बचने के लिए उन्हें 'क्रिटिकल केस' लिखकर मायागंज भेज देते हैं। इस वजह से जेएलएनएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस पर शवों का अंबार लग रहा है और लोगों को अपने परिजनों के शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए कई दिनों तक नंबर का इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे आम जनता को भारी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है।
फ़ोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में डॉक्टरों की भारी कमी
इस बदहाली के पीछे अस्पताल के फ़ोरेंसिक मेडिसिन एंड साइंस डिपार्टमेंट का चरमराया ढांचा है। नियमों के मुताबिक, मेडिकल कॉलेज के इस महत्वपूर्ण विभाग में 14 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में यहाँ तैनाती महज दो डॉक्टरों की है, जिनमें से एक संविदा पर कार्यरत हैं। विडंबना यह है कि विभाग में न तो कोई प्रोफेसर है, न एसोसिएट प्रोफेसर और न ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पद भरा हुआ है। इन्हीं दो डॉक्टरों के जिम्मे न केवल पूरे जिले और आसपास के 15 जिलों से आने वाले क्रिटिकल पोस्टमार्टम केसों का लोड है, बल्कि कॉलेज के 120 एमबीबीएस और एमडी छात्रों की पढ़ाई का जिम्मा भी इन्हीं के कंधों पर है, जिससे पठन-पाठन का कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
सालाना 1500 पोस्टमार्टम का भारी दबाव
अस्पताल से मिले आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जेएलएनएमसीएच में औसतन हर साल 1500 शवों का पोस्टमार्टम होता है, जिनमें से 25 प्रतिशत केस दूसरे जिलों और छोटे अस्पतालों से रेफर होकर आते हैं। जबकि नियम यह है कि मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 'स्केलेटल एग्जामिनेशन' के मामले ही रेफर होने चाहिए, जिनकी संख्या साल में महज 20 से 25 होती है। जेएलएनएमसीएच के प्राचार्य डॉ. संदीप लाल ने इस विडंबना पर चिंता जताते हुए कहा कि डॉक्टरों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अनुमंडल स्तर के डॉक्टरों को पोस्टमार्टम केस रेफर करने की इस प्रवृत्ति से बचना होगा। छोटे अस्पतालों की इस कामचोरी के कारण ही मेडिकल कॉलेज पर बेवजह का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिस पर तुरंत कड़ा प्रशासनिक एक्शन लेने की जरूरत है।
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