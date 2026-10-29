बिहार स्वास्थ्य विभाग के 349.19 करोड़ पर ग्रहण, इस वजह से नेशनल हेल्थ मिशन ने लगाई रोक

नेशनल हेल्थ मिशन ने बिहार को मिलने वाली 349.19 करोड़ की राशि पर रोक लगा दी है। दिया गया लक्ष्य पूरा नहीं करने के बाद यह निर्णय गया है

मुजफ्फरपुर, प्रसं। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के 349.19 करोड़ रुपये अटक गए हैं। यह राशि नेशनल हेल्थ मिशन से बिहार स्वास्थ्य विभाग को मिलनी थी। लेकिन, लक्ष्य पूरा नहीं होने से यह राशि नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जननी सुरक्षा जैसे कार्यक्रम लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को 31 अक्तूबर तक हर हाल में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

सांस कार्यक्रम सभी जिलों में लक्ष्य से पीछे विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, श्वास की बीमारी रोकने के लिए शुरू हुआ सांस कार्यक्रम भी सभी जिलों में लक्ष्य से काफी पीछे चल रहा है। विभाग ने सूबे के सभी जिलों को हर हाल में 31 अक्तूबर तक सांस अभियान शुरू करने का निर्देश दिया गया है। इसमें कोताही बरतने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा समीक्षा में देखा गया कि आशा कार्यकर्ताओं को कई जिलों में ड्रेस के तौर पर साड़ी भी नहीं मिली है।

सबको नहीं मिली जननी सुरक्षा की राशि मुजफ्फरपुर सहित बिहार के अन्य जिलों में जननी सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली दो हजार की राशि भी सभी प्रसूतआओं को नहीं मिली है। सरकारी अस्पतालों में प्रसव के बाद यह राशि स्वास्थ्य विभाग देता है। ग्रामीण क्षेत्र में दो हजार और शहरी क्षेत्र में 1400 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलने वाली अंधापन निवारण योजना के तहत भी राशि का भुगतान नहीं हुआ है।

सीएचओ को मानदेय और किराया भी बकाया विभाग से भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिलों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर काम करने वाले सीएचओ (कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर) को भी मानदेय नहीं मिला है। शहरी हेल्थ एंड वेलेनस सेंटर और शहरी पीएचसी के भवनों का किराया भी बकाया है। इसके अलावा, परिवार नियोजन की क्षतिपूर्ति भी जिलों में बकाया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि अगर 31 अक्तूबर तक सारे कार्यक्रम लक्ष्य के अनुसार पूरे नहीं हुए तो संबंधित जिलों के सीएस पर कार्रवाई की जाएगी।