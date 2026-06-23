सदर अस्पताल में बिना इलाज साढ़े 6 घंटे तड़पता रहा मरीज, आखिर में तोड़ा दम; स्ट्रेचर तक नहीं मिला
Bihar Health System Negligence: आरा सदर अस्पताल में कथित लापरवाही के कारण छत से गिरकर घायल हुए व्यक्ति की साढ़े छह घंटे तक इलाज न मिलने से मौत हो गई। सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं।
Bihar Health System Negligence: बिहार के भोजपुर जिले के मुख्य आरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां इलाज में हुई कोताही की वजह से छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुए एक मरीज की तड़प-तड़प कर जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार, घायल मरीज को अस्पताल लाने के बाद करीब साढ़े छह घंटे तक कोई भी इलाज नहीं मिला, जिससे उसकी स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई और अंत में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद भाकपा माले नेता और अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता ने सिविल सर्जन से लिखित शिकायत कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।
इमरजेंसी वार्ड में स्ट्रेचर देने वाला स्टाफ तक गायब था
इस दर्दनाक हादसे की शुरुआत रविवार की रात को हुई थी। आरा के महादेवा रोड के रहने वाले मुनमुन प्रसाद रविवार की रात करीब 12 बजे अचानक छत से नीचे गिरकर गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। उनके परिजन आनन-फानन में उन्हें रात एक बजे आरा सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लेकर पहुंचे। लेकिन अस्पताल प्रशासन का आलम यह था कि रात में इमरजेंसी में मरीज को अंदर ले जाने के लिए न तो कोई स्ट्रेचर उपलब्ध कराने वाला कर्मचारी मिला और न ही वहां तैनात डॉक्टरों ने तत्काल इलाज शुरू करने की जहमत उठाई। खून से लथपथ मरीज घंटों वहीं पड़ा रहा, लेकिन डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा।
सिविल सर्जन ने प्रभारी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार को सौंपी जांच
अस्पताल परिसर में मरीज की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और हंगामा शुरू हो गया। मामले के तूल पकड़ते ही स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गया है। भाकपा माले नेता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन ने जांच के कड़े आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रभारी अधीक्षक डॉ. अरुण कुमार को पूरे मामले की गहराई से जांच कर तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, रविवार की रात इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात संबंधित डॉक्टरों और दोषी स्वास्थ्य कर्मियों से शो-कॉज मांगा गया है।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें