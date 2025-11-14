Hayaghat Result LIVE: हायाघाट चुनाव नतीजा; रामचंद्र प्रसाद और श्याम भारती में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Hayaghat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की हायाघाट विधानसभा सीट पर भाजपा के रामचंद्र प्रसाद और सीपीएम के श्याम भारती के बीच मुकाबला है। हायाघाट सीट के वोटों की गिनती शुरू हो गई है, थोड़ी देर में रुझानों में झलक मिल जाएगी कि एनडीए और महागठबंधन में कौन चुनाव हार या जीत रहा है।

Hayaghat Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की हायाघाट सीट पर एनडीए से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के रामचंद्र प्रसाद और महागठबंधन से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के श्याम भारती के बीच मुख्य मुकाबला है। वोटों की गिनती शुरू हो गई है, अब रुझान आने लगेंगे। रुझानों में पता चलेगा कि हायाघाट सीट से भाजपा और सीपीएम में कौन आगे या पीछे चल रहा है। हायाघाज सीट के नतीजे दोपहर तक जारी होने की संभावना है। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी की प्रतिभा सिंह, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नागेश्वर दास, जनशक्ति जनता दल (JJD) के जगन्नाथ सिंह को कितने वोट मिलते हैं, यह भी आज साफ हो जाएगा।

सुबह 8 बजे- हायाघाट विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

हायाघाट विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के पहले चरण में 66.39 प्रतिशत मतदान हुआ। इस चुनाव में भाजपा ने जहां अपने मौजूदा विधायक रामचंद्र पर फिर से भरोसा जताया है, वहीं महागठबंधन में यह सीट लेफ्ट पार्टी सीपीएम के खाते में गई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने यहां से कॉमरेड श्याम भारती को उतारा है।