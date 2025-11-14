Hathua Result Live: हथुआ में JDU के रामसेवक सिंह आगे, RJD के राजेश सिंह पिछड़े, हर अपडेट

संक्षेप: Hathua Seat Result Live: हथुआ विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीधा मुकाबला है। राजद से राजेश कुमार सिंह हैं तो जदयू से रामसेवक सिंह मैदान में थे। देखना होगा किसके हाथ जीत और किसके हाथ हार लगती है। काउंटिंग शुरू हो गई है।

गोपालगंज जिले की हथुआ विधानसभा सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हथुआ सीट से राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार सिंह का मुकाबला करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह थे। जनसुराज पार्टी के संजय कुमार सुमन भी सरप्राइज देने की तैयारी में होंगे। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक-एक बार इसे जीता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान के साथ।

9:37 AM- हथुआ सीट जदयू के रामसेवक आगे, राजद के राजेश कुशवाहा पीछे हथुआ सीट पर जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह आगे चल रहे हैं। उनसे पीछे राजद के राजेश कुशवाहा हैं। पहले राउंड के बाद जदयू के रामसेवक सिंह को 3444 वोट मिले हैं। राजद के राजेश कुशवाहा को 2075 वोट मिले हैं।

हथुआ सीट के बारे में हथुआ बिहार के गोपालगंज जिले का एक सामान्य श्रेणी (General Category) का विधानसभा क्षेत्र है और यह गोपालगंज (SC) लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस क्षेत्र में हथुआ और फुलवरिया सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। इसके अलावा,उचकागांव ब्लॉक की जामसर,त्रिलोकपुर, मोहईचा,बलेसरा ग्राम पंचायतें और मीरगंज नगर पंचायत भी इसी क्षेत्र में आती हैं।

हथुआ जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मीरगंज इसके पूर्व में है। सीवान लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। छपरा लगभग 86 किलोमीटर दूर है। राजधानी पटना लगभग 165 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के पास के शहरों में देवरिया (60 किलोमीटर) और बलिया (90 किलोमीटर) शामिल हैं। यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी रेल सुविधा सीवान–गोपालगंज लाइन पर स्थित हथुआ और मीरगंज रेलवे स्टेशनों के माध्यम से उपलब्ध है।

हथुआ का राजनीतिक ज्ञान इस विधानसभा क्षेत्र में फुलवरिया गांव भी शामिल है,जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्मस्थान और पैतृक गांव है। विडंबना यह है कि इस प्रतीकात्मक जुड़ाव के बावजूद,राजद को 2020 में अपनी पहली जीत दर्ज करने से पहले लालू प्रसाद यादव के इस गृह क्षेत्र में लगातार दो बार हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2008 में इस क्षेत्र के बनने के बाद से हुए लोकसभा चुनावों में भी पार्टी इस हथुआ विधानसभा क्षेत्र में लगातार पीछे रही है।

परिसीमन के बाद 2008 में गठित होने के बाद से हथुआ में अब तक तीन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) ने 2010 और 2015 में जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे 2020 में अपने कब्जे में ले लिया। 2020 में,राजद के राजेश कुमार सिंह ने जद (यू) के रामसेवक सिंह को 30,527 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

