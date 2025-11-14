Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar hathua assembly seat result jdu ramsevak singh rajesh kumar singh rjd Win trail all updates
Hathua Result Live: हथुआ में JDU के रामसेवक सिंह आगे, RJD के राजेश सिंह पिछड़े, हर अपडेट

Hathua Result Live: हथुआ में JDU के रामसेवक सिंह आगे, RJD के राजेश सिंह पिछड़े, हर अपडेट

संक्षेप: Hathua Seat Result Live: हथुआ विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सीधा मुकाबला है। राजद से राजेश कुमार सिंह हैं तो जदयू से रामसेवक सिंह मैदान में थे। देखना होगा किसके हाथ जीत और किसके हाथ हार लगती है। काउंटिंग शुरू हो गई है।

Fri, 14 Nov 2025 09:41 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, हथुआ
share Share
Follow Us on

गोपालगंज जिले की हथुआ विधानसभा सीट के नतीजे आज आने वाले हैं। वोटों की गिनती शुरू हो गई है। हथुआ सीट से राष्ट्रीय जनता दल के राजेश कुमार सिंह का मुकाबला करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह थे। जनसुराज पार्टी के संजय कुमार सुमन भी सरप्राइज देने की तैयारी में होंगे। 2020 और 2015 के चुनाव में दोनों पार्टियों ने एक-एक बार इसे जीता है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

9:37 AM- हथुआ सीट जदयू के रामसेवक आगे, राजद के राजेश कुशवाहा पीछे

हथुआ सीट पर जनता दल यूनाइटेड के रामसेवक सिंह आगे चल रहे हैं। उनसे पीछे राजद के राजेश कुशवाहा हैं। पहले राउंड के बाद जदयू के रामसेवक सिंह को 3444 वोट मिले हैं। राजद के राजेश कुशवाहा को 2075 वोट मिले हैं।

हथुआ सीट के बारे में

हथुआ बिहार के गोपालगंज जिले का एक सामान्य श्रेणी (General Category) का विधानसभा क्षेत्र है और यह गोपालगंज (SC) लोकसभा सीट का हिस्सा है। इस क्षेत्र में हथुआ और फुलवरिया सामुदायिक विकास खंड शामिल हैं। इसके अलावा,उचकागांव ब्लॉक की जामसर,त्रिलोकपुर, मोहईचा,बलेसरा ग्राम पंचायतें और मीरगंज नगर पंचायत भी इसी क्षेत्र में आती हैं।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

हथुआ जिला मुख्यालय गोपालगंज शहर से करीब 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मीरगंज इसके पूर्व में है। सीवान लगभग 35 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में है। छपरा लगभग 86 किलोमीटर दूर है। राजधानी पटना लगभग 165 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के पास के शहरों में देवरिया (60 किलोमीटर) और बलिया (90 किलोमीटर) शामिल हैं। यह क्षेत्र सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। सबसे नजदीकी रेल सुविधा सीवान–गोपालगंज लाइन पर स्थित हथुआ और मीरगंज रेलवे स्टेशनों के माध्यम से उपलब्ध है।

हथुआ का राजनीतिक ज्ञान

इस विधानसभा क्षेत्र में फुलवरिया गांव भी शामिल है,जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्मस्थान और पैतृक गांव है। विडंबना यह है कि इस प्रतीकात्मक जुड़ाव के बावजूद,राजद को 2020 में अपनी पहली जीत दर्ज करने से पहले लालू प्रसाद यादव के इस गृह क्षेत्र में लगातार दो बार हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं, 2008 में इस क्षेत्र के बनने के बाद से हुए लोकसभा चुनावों में भी पार्टी इस हथुआ विधानसभा क्षेत्र में लगातार पीछे रही है।

परिसीमन के बाद 2008 में गठित होने के बाद से हथुआ में अब तक तीन विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इस सीट पर जनता दल (यूनाइटेड) ने 2010 और 2015 में जीत हासिल की थी। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे 2020 में अपने कब्जे में ले लिया। 2020 में,राजद के राजेश कुमार सिंह ने जद (यू) के रामसेवक सिंह को 30,527 वोटों के बड़े अंतर से हराया था।

पिछले चुनावी नतीजे

सालउम्मीदवार (पार्टी)वोटजीत/हार
2020राजेश कुमार सिंह (RJD)86,731जीत
रामसेवक सिंह (JDU)56,204हार
राम दर्शन प्रसाद (LJP)9,894हार
2015रामसेवक सिंह (JDU)57,917जीत
महाचंद्र प्रसाद सिंह (HAM)34,933हार
राजेश कुमार सिंह (IND)32,969हार
Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Gopalganj Gopalganj News bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।