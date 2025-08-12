Bihar has a target of 5000 crore CSR funds Corporate Social Responsibilit portal launched government tells its features बिहार में 5000 करोड़ सीएसआर फंड का लक्ष्य; CSR पोर्टल लॉन्च, सरकार ने बताई खूबियां, Bihar Hindi News - Hindustan
बिहार में 5000 करोड़ सीएसआर फंड का लक्ष्य; CSR पोर्टल लॉन्च, सरकार ने बताई खूबियां

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड बिहार लायेगी। इस राशि का इस्तेमाल राज्य, समाज, पर्यटन और पर्यावरणीय गतिविधियों पर होगा। पटना में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पोर्टल का शुभारंभ किया।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 12 Aug 2025 04:39 PM
पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पुराना सचिवालय स्थित मुख्य सभागार में नव विकसित सीएसआर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होने कहा कि राज्य सरकार पांच हजार करोड़ रुपये का सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी) फंड बिहार लायेगी। इस राशि को उपयोगिता और गुणवत्ता के साथ राज्य, समाज, पर्यटन और पर्यावरणीय गतिविधियों पर खर्च किया जायेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि यह पोर्टल सरकार, कॉरपोरेट जगत, एनजीओ और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करेगा।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में देशभर में सीएसआर पर 50 हजार करोड़ से अधिक खर्च होता है। राज्य में यह राशि मात्र 300 करोड़ है। पारदर्शिता और गुणवत्ता बढ़ने से भविष्य में निश्चित ही यह राशि काफी बढ़ेगी। इससे पहले विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत ने कहा कि सीएसआर पर राज्य में खर्च होने वाली राशि की जानकारी पहले नहीं मिल पाती थी। अब उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने नये पोर्टल की खूबियां बताई।

सीएसआर पोर्टल की खूबियां

सभी सीएसआर परियोजनाओं की जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध होगी।

कौन-सी कंपनी किस क्षेत्र में, कितनी राशि खर्च कर रही है और उसकी प्रगति क्या है, ये आसानी से पता चल सकेगा।

समुदायों को कॉरपोरेट फंडिंग से जोड़ेगा, जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, महिला सशक्तीकरण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सीएसआर फंड का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित होगा

परियोजनाओं की रियल-टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

फंड का उपयोग, प्रगति रिपोर्ट और प्रभाव का आकलन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। समस्या का समाधान जल्द होगा।

पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े नीति-निर्माण और भविष्य की योजनाओं के लिए ठोस आधार प्रदान करेंगे।