Harlakhi Result LIVE: हरलाखी चुनाव नतीजा; सुधांशु शेखर और राकेश पांडेय में कौन जीतेगा?

Harlakhi Result LIVE: हरलाखी चुनाव नतीजा; सुधांशु शेखर और राकेश पांडेय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Harlakhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की हरलाखी विधानसभा सीट पर मतगणना के रुझान आने पर झलक मिलेगी कि जेडीयू के सुधांशु शेखर और सीपीआई के राकेश कुमार पांडेय में कौन आगे या पीछे और कौन हार या जीत रहा है, जन सुराज, जेजेडी, निर्दलीय शब्बीर समेत अन्य कितना कमाल कर पा रहे हैं।

Fri, 14 Nov 2025 06:09 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
Harlakhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की हरलाखी सीट पर जनता दल यूनाइडेट (JDU) के सुधांशु शेखर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राकेश कुमार पांडेय के बीच मुख्य मुकाबला है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) से रत्नेश्वर ठाकुर और तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल (JJD) के जितेंद्र यादव भी हरलाखी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं, कांग्रेस से पूर्व में चुनाव लड़ चुके मोहम्मद शब्बीर भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हरलाखी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के शुरू होने के बाद हरलाखी विधानसभा रिजल्ट के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। पहले राउंड की गिनती के बाद पता चलेगा कि महागठबंधन एवं एनडीए में कौन आगे या पीछे है और अन्य प्रत्याशी कितने वोट बटोर रहे हैं।

हरलाखी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यहां से लगातार दो बार के विधायक सुधांशु शेखर पर ही इस बार भरोसा जताया। वहीं, महागठबंधन में यह सीट सीपीआई के खाते में आई है। लेफ्ट पार्टी ने अपने राज्य सचिव राम नरेश पांडेय के बेटे राकेश पांडेय को टिकट दिया। राम नरेश तीन बार हरलाखी से चुनाव जीत चुके हैं।

2020 के विधानसभा चुनाव में हरलाखी सीट पर जेडीयू के सुधांशु शेखर ने सीपीआई के राम नरेश पांडेय को 17 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में कांग्रेस के बागी मोहम्मद शब्बीर निर्दलीय लड़े और 27 हजार से ज्यादा वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार भी शब्बीर निर्दलीय मैदान में हैं। अब वे वोट काटेंगे या मुख्य मुकाबले में रहेंगे, यह नतीजा घोषित होने के बाद साफ हो जाएगा।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
