Harlakhi Result LIVE: हरलाखी चुनाव नतीजा; सुधांशु शेखर और राकेश पांडेय में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Harlakhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की हरलाखी विधानसभा सीट पर मतगणना के रुझान आने पर झलक मिलेगी कि जेडीयू के सुधांशु शेखर और सीपीआई के राकेश कुमार पांडेय में कौन आगे या पीछे और कौन हार या जीत रहा है, जन सुराज, जेजेडी, निर्दलीय शब्बीर समेत अन्य कितना कमाल कर पा रहे हैं।

Harlakhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की हरलाखी सीट पर जनता दल यूनाइडेट (JDU) के सुधांशु शेखर और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) के राकेश कुमार पांडेय के बीच मुख्य मुकाबला है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी (JSP) से रत्नेश्वर ठाकुर और तेज प्रताप यादव के जनशक्ति जनता दल (JJD) के जितेंद्र यादव भी हरलाखी से चुनावी मैदान में हैं। वहीं, कांग्रेस से पूर्व में चुनाव लड़ चुके मोहम्मद शब्बीर भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हरलाखी विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतगणना के शुरू होने के बाद हरलाखी विधानसभा रिजल्ट के रुझान आना शुरू हो जाएंगे। पहले राउंड की गिनती के बाद पता चलेगा कि महागठबंधन एवं एनडीए में कौन आगे या पीछे है और अन्य प्रत्याशी कितने वोट बटोर रहे हैं।

हरलाखी विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। इस सीट से कुल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यहां से लगातार दो बार के विधायक सुधांशु शेखर पर ही इस बार भरोसा जताया। वहीं, महागठबंधन में यह सीट सीपीआई के खाते में आई है। लेफ्ट पार्टी ने अपने राज्य सचिव राम नरेश पांडेय के बेटे राकेश पांडेय को टिकट दिया। राम नरेश तीन बार हरलाखी से चुनाव जीत चुके हैं।