मोहल्ले से ऊंची सड़क पर लगाम, गली-शहर डुबाकर जागे इंजीनियर, आगे अब ऐसे बनेगा रोड

बिहार के शहरों में सड़कों पर हर बार 4-6 इंच ऊंची नई सड़क बनाने के चलन पर लगाम लग गया है। पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने सड़कों की ऊंचाई को बढ़ाने से पहले पथ निर्माण विभाग से मंजूरी लेने का आदेश जारी कर दिया है।
बिहार के अनूठे सिविल इंजीनियर्स की मेहरबानी से कभी शहरों में सड़क से ऊपर रहे ज्यादातर घर आज सड़क के लगभग बराबर या फिर उससे नीचे आ चुके हैं। नतीजा मोहल्ले की गलियों में बारिश में और नाला जाम होने पर जलजमाव हो जाता है। इसकी वजह थी हर बार सड़क रिपेयर या बनाने के दौरान पुरानी सड़क पर ही 4-6 इंच की नई सड़क बना देना। जिन घरों में सड़क पर उतरने के लिए पहले दो-चार सीढ़ियां होती थीं, उनमें बहुत सारे घर आज सड़क से एक-दो सीढ़ी नीचे जा चुके हैं। बारिश का पानी घर में घुस जाता है। नाली सड़क पर बहने लगे तो पानी घर में घुस जाता है। ये सब लेकर कोई पटना हाईकोर्ट चला गया और जनहित याचिका दायर कर दी। नतीजा ये हुआ है कि कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने शहरों में सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने पर रोक लगा दी है और अगर ऐसा करना है तो पहले पथ निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
पथ निर्माण विभाग के अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त ने विभाग के इंजीनियर और अफसरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। विभाग ने शहरी इलाकों में जलजमाव की समस्या को देखते हुए यह फैसला लिया है कि अब शहरी सड़कों की ऊंचाई बढ़ाने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी ही होगी। इंजीनियर इन चीफ के पत्र में कहा गया है कि प्रामाणिक अनुमति के बिना किसी भी कीमत पर सड़कों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाएगी। शहर की सड़कों के साथ जल निकासी यानी ड्रेनेज का ध्यान रखने कहा गया है। पत्र में बताया गया है कि पटना हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर यह निर्देश दिया है कि शहरी क्षेत्रों में सड़कों का लेवल ऊंचा नहीं करना है और ड्रेनेज की व्यवस्था को सुधारना है।
पुरानी सड़क के ऊपर नई सड़क बना-बनाकर सड़कों को मोहल्ले और बस्तियों के लेवल या उससे ऊपर ले आया विभाग हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हरकत में आ गया है। विभाग ने सड़क निर्माण के पहले टोपोग्राफिक सर्वे कराने कहा है। विभाग के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को यह सुनिश्चित करना होगा कि टोपोग्राफिक रिपोर्ट के आधार पर ही सड़कों का निर्माण या मरम्मत हो। क्वालिटी कंट्रोल टीम रिपोर्ट की जांच करेगी। सड़कों के निर्माण या मरम्मत में रोड प्रोफाइल का हर हाल में पालन करने और स्टाफ को नियमित प्रशिक्षण देने कहा गया है।
शहरी सड़क के निर्माण और मरम्मत के लिए पथ निर्माण विभाग के नए मानक
- सड़क निर्माण के पहले टोपोग्राफिक सर्वे कराना होगा
- क्वालिटी कंट्रोल टीम सर्वे रिपोर्ट की जांच करेगी
- अभियंता देखेंगे कि इसी रिपोर्ट के आधार पर निर्माण और मरम्मत हो
- मरम्मत के दौरान ऊपरी और पुरानी परतों को हटाया जाएगा
- आबादी वाले इलाके और बाजार में सड़कों के किनारे ड्रेनेज का निर्माण जरूरी
- बाजार में फुटपाथ या रैंप का निर्माण अनिवार्य
बिहार विधान परिषद में भी उठा ऊंची हो रही सड़कों का मामला
बिहार विधान परिषद में बुधवार को सड़कों को ऊंचा करने से ड्रेनेज में रुकावट के कारण हो रहे जलजमाव का मुद्दा राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी ने उठाया था। जवाब में पथ निर्माण मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि ओपीआरएमसी-तीन में इसके लिए विशेष प्रावधान किया जा रहा है। जायसवाल ने कहा कि अब सड़कों की मरम्मत के दौरान ऊपरी व पुरानी परतों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद गड्ढा कर सबसे नीचे की परत से ही सड़क का निर्माण कार्य होगा। मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश होगी कि सड़क निर्माण से जलजमाव की समस्या न हो।