Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Govt pushes NACC or NIRF assessment ranking if institutes willing to avail student credit card scheme benefits
बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नीतीश सरकार सख्त, अगर संस्थान का मूल्यांकन नहीं तो लोन नहीं

बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर नीतीश सरकार सख्त, अगर संस्थान का मूल्यांकन नहीं तो लोन नहीं

संक्षेप:

बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। अगर संस्थान का नैक, एनबीए या एनआईआरएफ से मूल्यांकन नहीं होगा तो वहां के छात्र-छात्राओं को इस योजना के तहत लोन नहीं मिलेगा।

Feb 01, 2026 04:18 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, वरीय संवाददाता, भागलपुर
share Share
Follow Us on

बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब सिर्फ उन छात्र-छात्राओं को शिक्षा ऋण का लाभ मिलेगा, जो नैक और एनबीए जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसियों से मूल्यांकन प्राप्त शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में पढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना मूल्यांकन वाले संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इस योजना के तहत लोन नहीं दिया जाएगा। भागलपुर जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रबंधक रवि रंजन ने बताया कि सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों को नैक, एनबीए और एनआईआरएफ से मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उन्होंने बताया कि जिन संस्थानों की मूल्यांकन अवधि पूरा होने को है, उन पर भी यह निर्देश लागू होगा। मूल्यांकन नहीं कराने वाले संस्थान का नाम आवेदन पोर्टल से हटा लिया जाएगा। अब तक जिले के कई निजी शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट इस योजना का लाभ लेते रहे हैं, भले ही संबंधित संस्थान का किसी भी एजेंसी से मूल्यांकन न हुआ हो। लेकिन नई व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे संस्थानों के स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और छात्रों को मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ने के बाद प्लेसमेंट में सुविधा होगी।

फरवरी में आवेदन करेंगे निजी संस्थान

निर्देश के अनुसार फरवरी में निजी संस्थानों को मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। जिन संस्थानों का मूल्यांकन नहीं होगा, वैसे संस्थान विभाग की नई वेबसाइट पर अपनी असेसमेंट रिपोर्ट अपलोड करेंगे। इसके बाद इन संस्थानों को एआईएसएचई कोड जारी किया जाएगा। यह प्रक्रिया भी इसी माह पूरी करनी होगी। भागलपुर जिले में कई निजी संस्थानों के स्टूडेंट इस योजना का लाभ ले रहे हैं। लोन लेकर छात्र नर्सिंग, बीएड और अन्य तरह के कोर्स कर रहे हैं। मूल्यांकन में देरी करने वाले संस्थानों के बच्चों को पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिल पाएगा।

ये भी पढ़ें:स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: ज्यादा आवेदन वाले शिक्षण संस्थानों की होगी जांच
ये भी पढ़ें:बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना: 12वीं के बाद छात्रों को मिलते हैं 4 लाख रुपय
ये भी पढ़ें:सूद बंद, EMI कम; स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 42 तरह के कोर्स के लिए ब्याज फ्री लोन
ये भी पढ़ें:मुख्यमंत्री स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के डिफॉल्टर 1470 छात्रों पर केस दर्ज
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा लगभग ढाई दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। बिहार में दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में विराट वैभव, दैनिक भास्कर, आज समाज, बीबीसी हिन्दी, स्टार न्यूज, सहारा समय और इंडिया न्यूज के लिए अलग-अलग भूमिका में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Nitish Kumar Nitish Government Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।