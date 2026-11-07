बिहार सरकार के एक मंत्री ने जन सुराज MLC कैंडिडेट को आर्थिक मदद पहुंचाई, जेडीयू की बैठक में सवाल
बिहार एमएलसी चुनाव के नतीजों पर लेकर हुई जेडीयू की समीक्षा बैठक में राज्य सरकार के एक मंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठे। सूत्रों के अनुसार, उस मंत्री ने पटना स्नातक सीट पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ लड़े जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह की आर्थिक मदद की।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अंदर असंतोष का माहौल नजर आया। एमएलसी की चार में से तीन सीटों पर हार मिलने के बाद पार्टी ने बीते गुरुवार को पटना में समीक्षा बैठक बुलाई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य की सम्राट चौधरी सरकार के एक मंत्री पर सवाल उठे। सूत्रों के अनुसार, पटना स्नातक सीट पर उस मंत्री पर जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगा। कहा गया कि उक्त मंत्री ने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह को आर्थिक मदद भी पहुंचाई। बता दें कि अनुज का खुलकर समर्थन करने पर ही जेडीयू ने पिछले महीने मोकामा विधायक अनंत सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था।
बिहार के किस मंत्री ने पार्टी और गठबंधन की लाइन से बाहर जाकर जन सुराज प्रत्याशी को समर्थन दिया, चर्चाओं का बाजार गर्म है। जेडीयू में अंदरखाने भी इस पर खूब चर्चा चल रही है। हालांकि, उस मंत्री का नाम अभी सार्वजनिक नहीं है।
जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में चारों सीटों के प्रत्याशी, चुनाव प्रभारी, संबंधित क्षेत्रों के विधायक, जिलाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने बारी-बारी से हर सीट का फीडबैक लिया। यह बैठक ऐसी रही, जिसमें एक सीट की बात दूसरी सीट से जुड़े नेताओं तक नहीं पहुंची। जेडीयू नेतृत्व अब चुनावी हार के बाद पार्टी में उपजे असंतोष को थामने की कोशिश में जुटी है।
नीरज ने नहीं की ललन सिंह की शिकायत
दूसरी ओर, पटना स्नातक से जीते एमएलसी नीरज कुमार ने भी समीक्षा बैठक में भितरघात को लेकर सवाल उठाए। पहले खबर आई कि नीरज ने जेडीयू नेतृत्व को केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दी और उन पर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के समर्थन में काम करने का आरोप लगाया। हालांकि, शुक्रवार को पार्टी ने इन दावों से इनकार कर दिया।
जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि समीक्षा बैठक में ललन सिंह को लेकर चर्चा नहीं हुई। नीरज ने उनके खिलाफ ना कोई लिखित और ना ही मौखिक शिकायत की। ना ही बैठक में इस संबंद में कोई बयान दिया गया। सूत्रों के मुताबिक नीरज ने समीक्षा बैठक में सिर्फ यह कहा था कि मुंगेर से लोकसभा सांसद होने के नाते पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ललन सिंह का भी है, लेकिन वे एमएलसी चुनाव में प्रचार करने नहीं आए।
बता दें कि एमएलसी चुनाव में नीरज कुमार जेडीयू के टिकट पर लड़े तो मोकामा विधायक अनंत सिंह ने उनका खुलकर विरोध किया था। नीरज के विरोध में अनंत ने जन सुराज से लड़े अनुज सिंह का प्रचार किया, जिस कारण उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। नीरज ने पटना स्नातक से चुनाव जीता और चौथी बार एमएलसी बन गए। वहीं, अनुज सिंह तीसरे नंबर पर रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।