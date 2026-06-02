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बिहार में इबोला वायरस की एंट्री रोकने के लिए सरकार का महा-प्लान, जानें पटना से क्या आई बड़ी गाइडलाइन?

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, जमुई
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Ebola Virus News: बिहार सरकार के निर्देश पर जमुई सदर अस्पताल में इबोला वायरस को लेकर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर 21 दिनों तक कड़ी नजर रखी जाएगी।

बिहार में इबोला वायरस की एंट्री रोकने के लिए सरकार का महा-प्लान, जानें पटना से क्या आई बड़ी गाइडलाइन?

Ebola Virus News: दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस (Ebola Virus) के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। राजधानी पटना से जारी हुई सख्त गाइडलाइन के बाद अब जिला स्तर पर भी स्वास्थ्य प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जमुई जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मुस्तैदी दिखाते हुए सदर अस्पताल में 10 बेड का एक विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सरकार और विभाग की सबसे पैनी नजर विदेश से लौटने वाले यात्रियों पर टिकी हुई है।

पटना से निर्देश मिलने के बाद ऐक्शन में विभाग

जमुई के जिला इपिडेमोलॉजिस्ट शमीम अख्तर ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पटना स्वास्थ्य मुख्यालय से मिले कड़े निर्देशों के आधार पर सदर अस्पताल में इबोला से ग्रसित संभावित मरीजों के लिए 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जमुई या बिहार के अन्य हिस्सों में इस वायरस से संबंधित किसी भी मरीज की अब तक कोई पहचान नहीं हुई है। विभाग ने साफ किया है कि यदि हवाई अड्डे या बंदरगाह पर किसी यात्री में संदिग्ध लक्षण पाए जाते हैं, तो उसे सीधे आइसोलेशन में रखकर जांच के लिए उसका सैंपल तुरंत एनआईवी पुणे भेजा जाएगा।

विदेश से आने वाले यात्रियों को तीन अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया

बिहार स्वास्थ्य विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक, विदेश से आने वाले लोगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में बिना लक्षण वाले वे यात्री हैं जो प्रभावित देशों से लौटे हैं, जिन्हें 21 दिनों तक खुद अपने बुखार की निगरानी करनी होगी। दूसरी श्रेणी में वे लोग शामिल हैं जिनमें लक्षण तो नहीं हैं, लेकिन वे किसी इबोला मरीज या मृत व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं; इन्हें तुरंत स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट करना होगा। वहीं, तीसरी श्रेणी में एयरपोर्ट या बंदरगाह पर ही स्पष्ट संदिग्ध लक्षण वाले यात्रियों को रखा गया है, जिन्हें बिना किसी देरी के सीधे विशेष आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

2 से 21 दिनों के भीतर अचानक दिखते हैं लक्षण

डॉ. शमीम अख्तर के मुताबिक, इबोला के लक्षण संक्रमण के 2 से 21 दिनों में अचानक उभरते हैं। शुरुआती लक्षणों में तेज बुखार, कमजोरी, सिरदर्द, बदन दर्द और गले में खराश शामिल हैं, जबकि बीमारी बढ़ने पर उल्टी, दस्त और चकत्ते होने लगते हैं। विदेश से आने वालों के लिए 21 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य है। विभाग ने जनता से संदिग्धों की सूचना तुरंत देने की अपील की है।

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लेखक के बारे में

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अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
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