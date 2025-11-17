Hindustan Hindi News
Bihar Politics: नई नीतीश कैबिनेट में 35-36 मंत्री होंगे, जीतनराम मांझी ने बताया किस पार्टी से कितने?

Bihar Politics: नई नीतीश कैबिनेट में 35-36 मंत्री होंगे, जीतनराम मांझी ने बताया किस पार्टी से कितने?

संक्षेप: बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। नई नीतीश कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सब क्लियर कर दिया। उन्होने कहा कि नई कैबिनेट में 35–36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 बीजेपी से, 15 जेडीयू से, 3 लोजपा (आर) , हम और RLM से 1–1 मंत्री शामिल होंगे।

Mon, 17 Nov 2025 03:12 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। जिसके बाद अब राज्य में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। सोमवार को नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को सौंप दिया। इससे पहले नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई। जिसमें मंत्रिपरिषद भंग करने की सिफारिश की गई। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश की नई कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, किस दल से कितने होंगे। इस बीच एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने सबकुछ क्लियर कर दिया है।

उन्होने बताया कि नई कैबिनेट में 35–36 मंत्री होंगे, जिसमें 16 बीजेपी से, 15 जेडीयू से, 3 लोजपा (आर) , हम और रालोमो से 1–1 मंत्री शामिल होंगे। हालांकि उन्होने ये भी कहा कि मैं भी मीडिया में देखकर यह बात कह रहा हूं। इसमें कुछ भी प्रामाणिक नहीं है। हम इस जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं, दिव्यांगों के लिए किए गए कार्यों के कारण हमें यह सफलता मिली है।

मांझी ने कहा कि हम लोगों को सोच से ज्यादा सीट मिली है। हमने सोचा था 160 से 180 तक जीतेंगे, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें जीतें हैं। बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा जताया है। हमें कम सीटें मिली थीं उसकी कसक है, हमने कहा था हमें नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी वह हमारा तर्क था।

वहीं लालू परिवार में मचे घमासान और रोहिणी आचार्य विवाद पर मांझी ने कहा यह बहुत गलत हुआ है।तेजस्वी ने जो किया वो जांच का विषय है। हम पहले से ही कहते रहे हैं की वह क्या बोलते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बड़े भाई की घर से निकाला अब बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत नाराज हैं और अपनी संवेदना रोहिणी जी को देते हैं।