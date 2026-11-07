मुख्य सचिव की सख्ती बेअसर! दिवाली से पहले बिहार के कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी, RJD ने घेरा
दिवाली से एक दिन पहले तक बिहार के कई सरकारी कर्मचारियों के खाते में सैलरी नहीं आई है। इससे कई कर्मचारियों के घर दिवाली का त्योहार फीका पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को ही सभी विभागों को तुरंत वेतन भुगतान के सख्त निर्देश दिए थे।
बिहार में कई सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। दीपावली के त्योहार से एक दिन पहले तक कई शिक्षक, पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारियों के खातों में वेतन का पैसा नहीं पहुंचा। जबकि मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत इस बारे में विभागों को सख्त निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने सैलरी का भुगतान करने के लिए शनिवार को छुट्टी के दिन भी ऑफिस खोलने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद शिक्षा और पुलिस विभाग के कर्मचारी शनिवार शाम तक सैलरी का इंतजार करते रहे।
बताया जा रहा है कि शिक्षा और पुलिस विभाग के अधिकांश कर्मचारियों को अभी तक वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग में भी कई कर्मचारी सैलरी का इंतजार कर रहे हैं। दिवाली का त्योहार आ गया है और खाते में पैसा नहीं आया, जिससे कर्मचारियों के सामने संकट की स्थिति बनी हुई है।
मुख्य सचिव की सख्ती भी बेअसर!
राज्य सरकार के स्तर से सभी विभागों को त्योहार से पहले ही कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान करने का निर्देश दिया जा चुका है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शुक्रवार को बैठक की थी, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि दिवाली और छठ पूजा से पहले ही सभी विभागों के कर्मचारियों को सैलरी का भुगतान हो जाना चाहिए।
छुट्टी के दिन कार्यालय खोलने का निर्देश
मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा वेतन भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को छुट्टी के दिन कार्यालय खोलने पड़े, तो भी खोले जाएं लेकिन दिवाली से पहले सैलरी सभी के खातों में पहुंच जानी चाहिए। हालांकि, विभाग की सख्ती के बावजूद कई शिक्षक और पुलिस कर्मियों को अभी तक अक्टूबर महीने का वेतन नहीं मिल पाया है।
आरजेडी ने सरकार को घेरा
दूसरी ओर, कर्मचारियों को वेतन भुगतान में देरी होने पर विपक्ष ने सरकार पर तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने सैलरी भुगतान में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। आरजेडी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा, "कल दिवाली है और ऐसा पहली बार हुआ है कि दिवाली के एक दिन पहले तक बिहार के सरकारी कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। बिहार के भ्रष्ट कर्मियों, अधिकारियों ने इस बार HRMS पोर्टल में ही बहुत बड़ी सेंधमारी करके अरबों रुपए के फर्जी वेतन और बढ़ा चढ़ा कर दिए गए फर्जी भत्तों का घोटाला कर दिया है।"
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।