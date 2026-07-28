Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पटना समेत 20 जिलों में दर्ज 64 केस वापस लेने का आदेश जारी, कब छूटेंगे आंदोलनकारी?

By Ritesh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Follow us on Google News
share

केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच समझौते के अनुपालन के तहत बिहार सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने छात्र आंदोलन के दौरान 20 जिलों में दर्ज 64 मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है।

Patna Students Protest
पटना में छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की गाड़ी पर गुस्सा निकालते प्रदर्शनकारी (फाइल फोटो)

नीट पेपर लीक के मद्देनजर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चले देशव्यापी छात्र आंदोलन के दौरान बिहार के 20 जिलों में दर्ज 64 केस वापस लेने का आदेश राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने जारी कर दिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच 25 जुलाई को हुए समझौते की एक शर्त आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सारे केस वापस लेने की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद आंदोलन खत्म होने का ऐलान करते हुए सीजेपी ने कहा था कि सरकार ने सारी मांगें मान ली हैं। इस बीच बिहार के कई जिलों में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव समेत करीब साढ़े तीन सौ लोग अरेस्ट किए गए। बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी ऐसी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद सीजेपी ने समझौता नहीं निभाने पर दोबारा आंदोलन की धमकी सरकार को दी थी।

केंद्र सरकार और सीजेपी के समझौते के अनुपालन के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक छात्र-छात्राओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला कर लिया। गृह विभाग से सोमवार को औपचारिक आदेश जारी होने के बाद महाधिवक्ता एसडी संजय ने मंगलवार को सभी जिलों के सरकारी वकील और कलेक्टर को नोटिस भेजकर सरकार के फैसले का अनुपालन करते हुए डीएम से रिपोर्ट मांगी है। बिहार के कई जिलों में आंदोलन ने उग्र रूप धरा था, जिसमें पटना और सीवान के मामले सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सीवान में एके 47 से फायरिंग का मामला राहुल गांधी तक उठा चुके हैं, जिसमें पुलिस जवान सस्पेंड हो गया है।

जेल में बंद छूटेंगे, FIR वापसी का आदेश; सम्राट सरकार आंदोलनकारियों पर मेहरबान

बिहार सरकार के फैसले के तहत पटना समेत 20 जिलों के अनेक थानों में दर्ज कुल 64 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें पटना के गांधी मैदान, कोतवाली, शास्त्री नगर और सचिवालय थाना में दर्ज 27 मुकदमे, सारण के नगर और भगवान बाजार थाना में दर्ज 6 मुकदमे, सीवान के नगर थाना में दर्ज 6 मुकदमे, सीतामढ़ी के डुमरा और पुनौरा थाना में दर्ज 4 एफआईआर, गोपालगंज के गोपालगंज थाना में दर्ज 3 मुकदमा केस, बेगूसराय के नगर थाना में दर्ज 2 मुकदमा, कटिहार के सहायक थाना में दर्ज 2 केस और सहरसा के सदर थाना में दर्ज 2 प्राथमिकी शामिल है।

सम्राट चौधरी बचाने नहीं आएंगे, अफसर प्रोटोकॉल में रहें; खूब भड़के तेजस्वी यादव

इन जिलों के अलावा किशनगंज के बहादुरगंज थाना, लखीसराय के कवैया थाना, औरंगाबाद के नगर थाना, भागलपुर के तिलकामांझी थाना, पश्चिम चंपारण के बेतिया थाना, पूर्णिया के खजांची हाट थाना, वैशाली के लालगंज थाना, नालंदा के बिहार थाना, मुजफ्फरपुर के नगर थाना, जहानाबाद के नगर थाना, दरभंगा के लहेरियासराय थाना और मुंगेर के कोतवाली थाना में दर्ज 1-1 एफआईआर भी वापस लेने का आदेश जारी हुआ है।

चीन के पैसे से समोसा, पाकिस्तान के पैसे से चाय... ये अब नहीं चलने वाला; सुप्रिया सुले की नई मांग

अदालती प्रक्रिया के मुताबिक सरकारी वकील संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर रहे कोर्ट में हाजिर होकर सरकार (पुलिस) की तरफ से मुकदमा वापस लेने की अपील करेंगे। वकील की दलील सुनते हुए कोर्ट के आदेश पर ही मुकदमा खत्म होगा और उसके अनुसार केस के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो सकेगी। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि कल शाम 7 बजे तक गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई नहीं होती है तो परसों सुबह विपक्ष हल्ला बोल आंदोलन कर देगा।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Samrat Choudhary Government Samrat Choudhary Bihar Police अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।