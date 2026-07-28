पटना समेत 20 जिलों में दर्ज 64 केस वापस लेने का आदेश जारी, कब छूटेंगे आंदोलनकारी?
केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच समझौते के अनुपालन के तहत बिहार सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने छात्र आंदोलन के दौरान 20 जिलों में दर्ज 64 मुकदमे वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है।
नीट पेपर लीक के मद्देनजर शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर चले देशव्यापी छात्र आंदोलन के दौरान बिहार के 20 जिलों में दर्ज 64 केस वापस लेने का आदेश राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने जारी कर दिया है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर 36 दिन चले आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच 25 जुलाई को हुए समझौते की एक शर्त आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सारे केस वापस लेने की थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद आंदोलन खत्म होने का ऐलान करते हुए सीजेपी ने कहा था कि सरकार ने सारी मांगें मान ली हैं। इस बीच बिहार के कई जिलों में आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों में लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव समेत करीब साढ़े तीन सौ लोग अरेस्ट किए गए। बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी ऐसी कार्रवाई चल रही थी। इसके बाद सीजेपी ने समझौता नहीं निभाने पर दोबारा आंदोलन की धमकी सरकार को दी थी।
केंद्र सरकार और सीजेपी के समझौते के अनुपालन के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने छात्र आंदोलन के दौरान 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक छात्र-छात्राओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने का फैसला कर लिया। गृह विभाग से सोमवार को औपचारिक आदेश जारी होने के बाद महाधिवक्ता एसडी संजय ने मंगलवार को सभी जिलों के सरकारी वकील और कलेक्टर को नोटिस भेजकर सरकार के फैसले का अनुपालन करते हुए डीएम से रिपोर्ट मांगी है। बिहार के कई जिलों में आंदोलन ने उग्र रूप धरा था, जिसमें पटना और सीवान के मामले सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सीवान में एके 47 से फायरिंग का मामला राहुल गांधी तक उठा चुके हैं, जिसमें पुलिस जवान सस्पेंड हो गया है।
बिहार सरकार के फैसले के तहत पटना समेत 20 जिलों के अनेक थानों में दर्ज कुल 64 मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें पटना के गांधी मैदान, कोतवाली, शास्त्री नगर और सचिवालय थाना में दर्ज 27 मुकदमे, सारण के नगर और भगवान बाजार थाना में दर्ज 6 मुकदमे, सीवान के नगर थाना में दर्ज 6 मुकदमे, सीतामढ़ी के डुमरा और पुनौरा थाना में दर्ज 4 एफआईआर, गोपालगंज के गोपालगंज थाना में दर्ज 3 मुकदमा केस, बेगूसराय के नगर थाना में दर्ज 2 मुकदमा, कटिहार के सहायक थाना में दर्ज 2 केस और सहरसा के सदर थाना में दर्ज 2 प्राथमिकी शामिल है।
इन जिलों के अलावा किशनगंज के बहादुरगंज थाना, लखीसराय के कवैया थाना, औरंगाबाद के नगर थाना, भागलपुर के तिलकामांझी थाना, पश्चिम चंपारण के बेतिया थाना, पूर्णिया के खजांची हाट थाना, वैशाली के लालगंज थाना, नालंदा के बिहार थाना, मुजफ्फरपुर के नगर थाना, जहानाबाद के नगर थाना, दरभंगा के लहेरियासराय थाना और मुंगेर के कोतवाली थाना में दर्ज 1-1 एफआईआर भी वापस लेने का आदेश जारी हुआ है।
अदालती प्रक्रिया के मुताबिक सरकारी वकील संबंधित मुकदमों की सुनवाई कर रहे कोर्ट में हाजिर होकर सरकार (पुलिस) की तरफ से मुकदमा वापस लेने की अपील करेंगे। वकील की दलील सुनते हुए कोर्ट के आदेश पर ही मुकदमा खत्म होगा और उसके अनुसार केस के सिलसिले में गिरफ्तार लोगों की रिहाई हो सकेगी। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है कि कल शाम 7 बजे तक गिरफ्तार आंदोलनकारियों की रिहाई नहीं होती है तो परसों सुबह विपक्ष हल्ला बोल आंदोलन कर देगा।