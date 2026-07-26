Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के प्रोमोशन की शर्तें तय, 70 फीसदी कक्षाएं लेना भी अनिवार्य

By Nishant Nandan
हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
Follow us on Google News
share

बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अब शिक्षकों को प्रोमोशन पाने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होगा। राज्यपाल अता हसनैन ने प्राध्यापकों की पदोन्नति के लिए कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस)-2026 नियमावली को मंजूरी दे दी है। 

Representative image
Representative image

अब बिहार के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों की प्रोन्नति का आधार उनका काम होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन ने प्राध्यापकों की पदोन्नति के लिए कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस)-2026 नियमावली को मंजूरी दे दी है। नई व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि शिक्षकों को न्यूनतम 70 प्रतिशत कक्षाएं लेना अनिवार्य होगा। यह नियमावली 24 जुलाई से प्रभावी हो गई है। इसके साथ ही कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लंबे समय से लंबित प्रोन्नति का रास्ता भी साफ हो गया है। नई नियमावली के अनुसार विवि से संबद्ध कॉलेजों और धार्मिक अल्पसंख्यक कॉलेजों में कार्यरत प्राध्यापकों को अब उनके काम और शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर समयबद्ध पदोन्नति मिलेगी।

असिस्टेंट प्रोफेसर अपने प्रदर्शन के आधार पर एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर पद तक पदोन्नत हो सकेंगे। इसके लिए शिक्षण कार्य, शोध पत्रों का प्रकाशन, रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रमों में भागीदारी और अन्य शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा। शिक्षण कार्य के मूल्यांकन में 80 प्रतिशत या उससे अधिक कक्षाएं लेने पर अच्छा ग्रेड मिलेगा, जबकि 70 से 80 प्रतिशत के बीच कक्षाएं लेने पर संतोषजनक ग्रेड दिया जाएगा।

प्रत्येक स्तर पर पदोन्नति के लिए संबंधित वर्षों की एपीएआर में संतोषजनक या अच्छा ग्रेड तथा स्क्रीनिंग-सह-चयन समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। प्रशासनिक दायित्वों, पाठ्येतर गतिविधियों और शोध कार्यों में योगदान को भी मूल्यांकन का हिस्सा बनाया गया है। शोध कार्यों के लिए अलग से अंक निर्धारित किए गए हैं। पीएचडी शोधार्थी के मार्गदर्शन पर 10 अंक,एमफिल/पीजी शोधार्थियों के मार्गदर्शन पर दो अंक दिए जाएंगे।

सिलेक्शन ग्रेड (लेवल-12) से एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल-13ए)

लेवल-12 में तीन वर्ष की सेवा, पीएचडी, निर्धारित रिफ्रेशर एवं एमओओसी कोर्स, सात शोध प्रकाशन, कम से कम एक पीएचडी शोधार्थी का मार्गदर्शन तथा न्यूनतम 70 रिसर्च स्कोर अनिवार्य होगा।

सीनियर स्केल (लेवल-11) से सिलेक्शन ग्रेड (लेवल-12)

लेवल-11 में पांच वर्ष की सेवा, पीएचडी, पिछले पांच वर्षों में कम से कम 10 दिन का रिफ्रेशर कोर्स और न्यूनतम तीन शोध पत्र प्रकाशित होना आवश्यक होगा। नई कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज प्राध्यापकों की प्रोन्नति के लिए प्रत्येक स्तर पर सेवा अवधि, शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षण, शोध प्रकाशन और रिसर्च स्कोर निर्धारित किए गए हैं।

एसोसिएट प्रोफेसर (लेवल-13ए) से प्रोफेसर (लेवल-14)

लेवल-13ए में तीन वर्ष की सेवा, पीएचडी, कम से कम 10 शोध प्रकाशन, एक पीएचडी शोधार्थी का सफल मार्गदर्शन और न्यूनतम 110 रिसर्च स्कोर आवश्यक होगा।

सहायक प्रोफेसर (लेवल-10) से सीनियर स्केल (लेवल-11)

पीएचडी के साथ चार वर्ष, एमफिल/पीजी डिग्री के साथ पांच वर्ष अथवा बिना पीएचडी के छह वर्ष की सेवा आवश्यक होगी। इसके अलावा 21 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स, कम से कम पांच दिन का रिफ्रेशर/रिसर्च वर्कशॉप तथा यूजीसी सूचीबद्ध या पीयर-रिव्यू जर्नल में कम से कम एक शोध पत्र का प्रकाशन अनिवार्य होगा।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Bihar News Bihar University अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और बिहार के अन्य जिलों की ताज़ा खबरें और पटना का मौसम हिंदी में जानने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।