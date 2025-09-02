अच्छी खबर! बिहार में 10 हजार से अधिक नर्सों की नियुक्ति होगी, ANM का मानदेय कितना होगा

इन पदों पर नियुक्ति एनएनएम को प्रतिमाह 15 हजार रुपये मानदेय सरकार देगी। संतोषप्रद कार्य रहने के बाद संविदा पर नियुक्ति एएनएन की सेवा अवधि को आगे के लिए निरंतरता में जारी रखा जाएगा।

बिहार में नौकरी की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य में दस हजार से अधिक पदों पर नर्सों (एएनएम) की नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इनमें करीब पांच हजार पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी, जिसका प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग ने तैयार कर लिया है। वहीं, 5006 संविदारत पदों पर नियुक्ति होनी है, जिसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा आवेदन भी प्राप्त कर लिये गये हैं।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्थायी पदों पर एएनएम की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से करायी जाएगी। जल्द ही इस नियुक्ति को लेकर अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि कोशिश की जा रही है कि आचार संहिता के पहले स्थायी पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया जाये। ताकि, नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव को लेकर बाधित नहीं हो और समय पर नियुक्ति कर दी जाये। वहीं, दूसरी ओर 5006 पदों पर एएनएम की संविदा के आधार पर नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत की जा रही है।