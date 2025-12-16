Hindustan Hindi News
पटना में कहां बनेगा शारदा सिन्हा के नाम पर पार्क, पति के नाम पर भी सड़क

पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित जिस पार्क में स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा है, उसका नाम अटल पार्क होगा। न्यू पुनाईचक में जहां दानवीर भामा शाह की प्रतिमा है उसे भामाशाह पार्क कहा जाएगा । चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी का पार्क का नाम गुरु गोविंद सिंह पार्क होगा।

Dec 16, 2025 06:33 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान, पटना
अब पटना में प्रसिद्ध लोकगायिका स्वर्गीय डॉ. शारदा सिन्हा के नाम पर पार्क का निर्माण होगा। इसके अलावा सरकार ने उनके पति के नाम पर सड़क बनाने का भी फैसला किया है। पटना के रोड नंबर 6 बी राजेन्द्रनगर स्थित न्यायाधीश डीपीएस चौधरी एवं डॉ. एसएस चटर्जी के मकान के सामने की पार्क को लोकगायिका डॉ. शारदा सिन्हा एवं सड़क उनके पति डॉ. ब्रजकिशोर सिन्हा के नाम पर होगा। एग्जीबिशन रोड और फ्रेजर रोड लिंक सड़क का नाम पद्मभूषण डॉ. दुखन राम मार्ग होगा।

वार्ड संख्या 44 में केंद्रीय विद्यालय के समीप पटना नगर निगम द्वारा निर्मित वाटिका एवं उसके सामने की सड़क का नाम स्व यदुनंदन प्रसाद के नाम पर होगा। राजेन्द्रनगर सुपर स्पेशयलिटी नेत्र अस्पताल से सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित रामलोचन पांडेय के घर के कोने तक की सड़क डॉ. ब्रजकिशोर सिन्हा मार्ग के नाम पर होगा। वार्ड संख्या 72 में अशोक राजपथ मुख्य सड़क से अनिल कुमार यादव के मकान से सहदरा चौराहा तक की सड़क वरिष्ठ समाजसेवी और पूर्व पार्षद स्व. नथुनी राम यादव के नाम पर होगा।

वार्ड संख्या 44 में डॉक्टर कॉलोनी में जीवक हॉर्ट हॉस्पीटल के दक्षिण की ओर बने पार्क का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमा सिंह के नाम से होगा। आशियाना-दीघा रोड के बीच की सड़क मुन्दर साह पथ कहलाएगा। पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित जिस पार्क में स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा है, उसका नाम अटल पार्क होगा। न्यू पुनाईचक में जहां दानवीर भामा शाह की प्रतिमा है उसे भामाशाह पार्क कहा जाएगा । चितकोहरा पंजाबी कॉलोनी का पार्क का नाम गुरु गोविंद सिंह पार्क होगा।

विज्ञापन विनियम के प्रारूप को स्वीकृति

बिहार नगर पालिका क्षेत्र विज्ञापन नियमावली 2023 एवं बिहार नगरपालिका क्षेत्र विज्ञापन (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रावधानों के आलोक में पटना नगर निगम विज्ञापन संशोधन विनियम 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई। समिति के सदस्य बिनोद कुमार ने बताया कि नियमावली के अनुसार रेट पर अंतिम रूप से स्वीकृति बाकी है।

