Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar government tough stand on encroachment officials to also be fined Vijay Sinha finalized everything
अतिक्रमण पर सख्त बिहार सरकार, अफसरों से भी होगी वसूली; विजय सिन्हा ने सब तय कर दिया

अतिक्रमण पर सख्त बिहार सरकार, अफसरों से भी होगी वसूली; विजय सिन्हा ने सब तय कर दिया

संक्षेप:

बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अतिक्रमण के मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर गैर-जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उनसे भी वसूली की जाए।

Wed, 3 Dec 2025 09:51 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शहर-शहर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच नीतीश सरकार ने इस मामले पर और सख्ती बरतने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर उपमुख्यमंत्री ने विभागीय कानूनों, खासकर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 पर विस्तृत चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में अदालत के आदेश पर उसे हटाया जाता है, जिससे गरीब जनता परेशान होती है। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण रोकने और मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेदारी तय हो। इसकी जांच कर गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली की कार्रवाई हो। स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन ईमानदारी से कार्य करे, ताकि अतिक्रमण की स्थिति ही न बने।

ये भी पढ़ें:पटना में फिर गरजेगा बुलडोजर, गांधी मैदान-GPO और बोरिंड रोड समेत इन जगहों से हटेग

डिप्टी सीएम सिन्हा ने सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई जिलों में सरकारी जमीन पर कब्जे की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं। इसके समाधान के लिए विशेष टीम गठित कर सत्यापन और निगरानी की जाएगी। अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की।

ये भी पढ़ें:डिप्टी CM विजय सिन्हा के स्वागत में बड़हिया में चिड़ीमार बंदूक से छोड़े गए पटाखे

विजय सिन्हा ने कहा कि नियम अनुसार केस निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। अत्यधिक लंबित वाले न्यायालयों में अस्थायी तौर पर अतिरिक्त अधिकारी की तैनाती होगी। पीड़ित जनता को बार-बार कार्यालयों का चक्कर लगाने की मजबूरी अस्वीकार्य है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Vijay Sinha Vijay Kumar Sinha Bihar Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।