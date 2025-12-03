अतिक्रमण पर सख्त बिहार सरकार, अफसरों से भी होगी वसूली; विजय सिन्हा ने सब तय कर दिया

संक्षेप: बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बुधवार को विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान अतिक्रमण के मामलों में अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफसर गैर-जिम्मेदार पाए जाते हैं तो उनसे भी वसूली की जाए।

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शहर-शहर चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच नीतीश सरकार ने इस मामले पर और सख्ती बरतने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को लगातार दूसरे दिन विभागीय कार्यों की समीक्षा की। अपने कार्यालय कक्ष में बैठक कर उपमुख्यमंत्री ने विभागीय कानूनों, खासकर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 पर विस्तृत चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के मामलों में केवल अतिक्रमणकर्ता ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं।

उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों की लापरवाही से अतिक्रमण होता है और बाद में अदालत के आदेश पर उसे हटाया जाता है, जिससे गरीब जनता परेशान होती है। उन्होंने निर्देश दिए कि अतिक्रमण रोकने और मुक्त कराने की संयुक्त जिम्मेदारी तय हो। इसकी जांच कर गैर-जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए और जरूरत पड़ने पर उनसे वसूली की कार्रवाई हो। स्थानीय थाना और अंचल प्रशासन ईमानदारी से कार्य करे, ताकि अतिक्रमण की स्थिति ही न बने।

डिप्टी सीएम सिन्हा ने सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण पर संज्ञान लेते हुए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई जिलों में सरकारी जमीन पर कब्जे की व्यापक शिकायतें मिल रही हैं। इसके समाधान के लिए विशेष टीम गठित कर सत्यापन और निगरानी की जाएगी। अंचलाधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त स्तर तक के राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की।