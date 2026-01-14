किराए के मकान में फंदे से लटकी मिलीं सरकारी शिक्षिका, पति हिरासत में
बिहार में एक सरकारी शिक्षिका फंदे से लटकती मिली हैं। रोहतास जिले के डेहरी में तिलौथू थाना क्षेत्र के न्यू एरिया स्थित एक मकान में किराए पर रह रही सरकारी शिक्षिका का फंदे से लटकता हुआ शव मंगलवार को मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शिक्षिका सरकारी शिक्षक पति के साथ किराए के मकान में रहती थी। घटना की सूचना मकान मालिक ने फोन पर थानाध्यक्ष को दी। इस संबंध में थानाध्यक्ष शुभम कुमार ने बताया की प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है।
बताया कि घटना सोमवार शाम 7 बजे की है। मृतका की पहचान सविता कुमारी उम्र 24 वर्ष पति विवेक कुमार ग्राम चांद (कैमूर) के रूप में हुई है। मृतका प्रखंड क्षेत्र के भीषड़ा ग्राम स्थित उच्च विद्यालय में शिक्षिका थी। जबकि पति इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के भैंसहा गांव स्थित एक स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।
घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के पति शिक्षक विवेक कुमार को घर से ही हिरासत में ले लिया तथा काफी देर तक उसके साथ पूछताछ चलती रही। पुलिस सूत्रों से पता चला कि दोनों पति-पत्नी में आए दिन किसी बात को लेकर नोक-झोंक भी होती रहती थी। थानाध्यक्ष ने कहा की अभी तक परिजनों द्वारा कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है।
परिजनों के आवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। घटना के पश्चात मुहल्लेवासियों की भीड़ इकठ्ठा हो गई। घटना को लेकर जितनी मुंह, उतनी बात कही जा रही है। थानाध्यक्ष का कहना है कि परिजनों के लिखित आवेदन और पति के बयान लेने के बाद ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।