अमेजन, गूगल जैसी कंपनियों से बिहार में निवेश पर हुई बात; सिंगापुर पहुंचे आईटी विभाग के सचिव अभय सिंह
सिंगापुर में आयोजित फिनटेक फेस्टिवल में बिहार सरकार के अधिकारी पहुंचे हैं। आईटी विभाग के सचिव अभय सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने अमेजन, गूगल जैसी नामी कंपनियों से राज्य में आईटी, एआई और फिनटेक सेक्टर में निवेश पर चर्चा की है।
बिहार को आईटी, फिनटेक और एआई का वैश्विक निवेश केंद्र बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार के अधिकारी इन दिनों सिंगापुर पहुंचे हैं। यहां अमेजन, गूगल जैसी दुनिया की नामी टेक कंपनियों से बिहार में निवेश पर चर्चा की गई। राज्य के सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2026 में दुनिया की नामी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत हुई है। राज्य सरकार दुनिया की प्रमुख टेक और वित्तीय कंपनियों से निवेश और तकनीकी साझेदारी के रास्ते तलाश रही है।
सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल-2026 में बिहार के प्रतिनिधिमंडल ने गूगल, मास्टरकार्ड, एमिरेट्स एनबीडी बैंक, अमेजन वेब सर्विसेज और प्रोपेलगो समेत कई बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत की है। इनमें बिहार में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) की स्थापना, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप विकास और तकनीकी कौशल संवर्धन पर विशेष जोर रहा।
20 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में आईटी विभाग के सचिव अभय सिंह के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधिमंडल पेटीएम, एंट फाइनेंशियल और लिनक्स फाउंडेशन समेत अन्य वैश्विक कंपनियों के साथ भी बैठक करेगा। राज्य सरकार की कोशिश इन बैठकों को ठोस निवेश प्रस्तावों, तकनीकी सहयोग और दीर्घकालिक साझेदारियों में बदलने की है।
सूचना प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वैश्विक कंपनियों के सामने बिहार की निवेश संभावनाओं, कुशल मानव संसाधन और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रस्तुत कर रहा है। अभय सिंह 2004 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जो बिहार के आईटी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा हैं।
सिंगापुर के एक्सपो ड्राइव में 18 से 20 नवंबर तक फिनटेक फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। दुनिया भर के 142 देशों से 70 हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। बिहार सरकार ने भी इस फेस्टिवल में राज्य का पवेलियन लगाया है।
सबसे तेज औद्योगीकरण वाला राज्य बनेगा बिहार- सम्राट
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गुरुवार को कहा कि बिहार को देश का सबसे तेज औद्योगीकरण करने वाला राज्य बनाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच बढ़ाकर निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने पटना के एक निजी होटल में आयोजित एफटीए आउटरिच कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए ये बातें कही।
सीएम ने कहा कि हर जिले के खास उत्पाद को वैश्विक पहचान दिलाई जाएगी। उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीएम-एसपी को हर महीने बैठक करने का निर्देश दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान विपणन प्राधिकरण एवं आईआईएम बोधगया व गुड्स कैपिटल एवं एमएसएमई के बीच एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बिहार की विकास दर दोहरे अंकों में रही है। अब मखाना, लीची और मक्का की बेहतर ब्रांडिंग होगी। ड्राई पोर्ट और एयरपोर्ट से व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ेगी।
(हिन्दुस्तान स्टेट ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।