बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 26 नवंबर को होगी मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी
प्रधान जिला जज ने मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर के एक हिस्से की नीलामी की तारीख 26 नवंबर तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद शनिवार को यह फैसला लिया गया।
बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। मधुबनी कलेक्ट्रेट परिसर की नीलामी 26 नवंबर को होगी। शीर्ष अदालत ने नीलामी की प्रक्रिया को रोकने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया। लगभग 4.17 करोड़ रुपये के बकाया के मामले में प्रधान जिला जज के आदेश पर 5 नवंबर को नीलामी की तारीख तय की गई थी। इस संबंध में पिछले दिनों कलेक्ट्रेट भवन पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया था। इसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
बिहार सरकार की ओर से मधुबनी कलेक्ट्रेट भवन की नीलामी रोकने के लिए विशेष अनुमति याचिका दाखिल की गई। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कलेक्ट्रेट की नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शनिवार को कोर्ट का फैसला सार्वजनिक होते ही जिला अदालत ने नीलामी की नई तारीख निर्धारित कर दी। अब 26 नवंबर को मधुबनी कलेक्ट्रेट की नीलामी की जाएगी।
कोलकाता की कंपनी का 4.17 करोड़ रुपये बकाया
यह मामला कोलकाता की एक निजी कंपनी राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स से जुड़ा है। कंपनी ने पंडोल कोऑपरेटिव सूता (स्पिनिंग) मिल में पूंजी लगाई थी। इस मिल की स्थापना 80 के दशक में हुई थी। हालांकि, साल 2000 में इस मिल का उत्पादन बंद हो गया था। निजी कंपनी ने अपनी पूंजी के सालों से बकाया का भुगतान नहीं होने से सरकार के खिलाफ साल 2012 में केस किया था।
इसके बाद पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस घनश्याम प्रसाद ने बतौर आर्टिबेट्रेटर (मध्यस्थ) इस संबंध में सरकार को राशि भुगतान करने का आदेश दिया था। आदेश में कहा गया कि भुगतान ना होने पर मधुबनी स्थित जिलाधिकारी के कार्यालय (कलेक्ट्रेट) की संपत्ति की नीलामी की जाएगी।
पिछले साल भी आया था नीलामी का आदेश
जब सरकार की ओर से कंपनी को भुगतान नहीं किया गया तो, मधुबनी जिला एवं सत्र न्यायालय में केस किया गया। जुलाई 2025 में मधुबनी कोर्ट ने राधा कृष्ण एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के 4.17 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का भुगतान नहीं करने पर कलेक्ट्रेट की नीलामी का आदेश दिया। जज के आदेश पर कोर्ट के नाजिर ने कलेक्ट्रेट के गेट पर 15 दिन का अल्टीमेटम वाला नोटिस चस्पा कर दिया गया था।
5 नवंबर को होनी थी नीलामी, अब नई तारीख
फिर कुछ और महीने इस मामले में सरकार और कंपनी के बीच कानूनी दांव-पेच चले। बीते 1 अक्टूबर को प्रधान जिला न्यायाधीश ने 5 नवंबर 2026 को मधुबनी कलेक्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से की करीब 10 कट्ठा जमीन और उस पर बने दो मंजिला भवन को नीलाम करने की तारीख तय कर दी। इसकी सूचना कलेक्ट्रेट समेत विभिन्न सरकारी कार्यालयों और कोर्ट परिसर में चस्पा कर दी गई। इस नीलामी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन वहां से भी अर्जी खारिज हो गई।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।