बिहार में ठंड के चलते बदला स्कूलों का टाइम टेबल, सुबह 10 बजे पहली घंटी

संक्षेप: बिहार में ठंड के चलते स्कूलों की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। इसके मुताबिक सुबह 9.30 बजे से स्कूल शुरू होंगे और 10 बजे पहली घंटी लगेगी। दोपहर में 40 मिनट का मध्यांतर होगा। शाम 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी।

बिहार के सभी सरकारी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संशोधित मॉडल समय सारणी जारी हुई है। इसके तहत सभी विद्यालय सुबह 9.30 से शाम चार बजे तक चलेंगे। सूबे के सभी संस्कृत विद्यालय और उर्दू विद्यालय भी इसी संशोधित मॉडल समय सारणी से चलेंगे। पहली घंटी सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 4 बजे स्कूलों की छुट्टी कर दी जाएगी। संशोधित मॉडल समय सारणी माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर. के हस्ताक्षर से शुक्रवार को जारी हुई है।

इसके मुताबिक सुबह 9.30 से 10 बजे का प्रार्थना का समय होगा। पहली घंटी 10 से 10.40 बजे तक, दूसरी घंटी 10.40 से 11.20 बजे तक, तीसरी घंटी 11.20 से 12 बजे तक चलेगी। दोपहर 12 बजे से 40 मिनट का मध्यांतर रहेगा। मध्यांतर में ही बच्चों को मध्याह्न भोजन परोसे जायेंगे। चौथी घंटी 12.40 से 1.20 बजे तक, पांचवीं घंटी 1.20 से दो बजे तक, छठी घंटी दो से 2.40 बजे तक, सातवीं घंटी 2.40 से 3.20 बजे तक और आठवीं घंटी 3.20 बजे से 4 बजे लगेगी। 4 बजे स्कूलों की छुट्टी हो जाएगी।

संशोधित मॉडल समय सारणी में दिए गए निर्देश के मुताबिक रोजाना विद्यार्थियों के होम वर्क की जांच की जाएगी। प्रधानाध्यापक की यह जवाबदेही होगी कि वह निर्धारित पाठ्यक्रम बनाएं। सुबह 9:30 से 10 बजे तक बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच होगी। साथ ही प्रार्थना, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और अन्य परिचर्चाएं होंगी।

खेलकूद की गतिविधियां एक घंटा अनिवार्य प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, पेंटिंग की एक घंटा अनिवार्य होगी। यह गतिविधि अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग समय पर होगी। किसी भी शिक्षक के अवकाश पर होने के कारण कोई कक्षा बाधित नहीं होगी। शनिवार को पूरे दिन गैरशैक्षणिक गतिविधियां होंगी। इन गतिविधियों में बाल संसद, खेलकूद, चित्रकला, सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे।