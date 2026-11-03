बिहार में हड़ताल पर गए अमीनों को काम से हटाने का आदेश, अल्टीमेटम के बाद सरकार का ऐक्शन
बिहार में हड़ताल कर रहे अमीनों को काम से हटाने का आदेश दे दिया गया है। ई-मापी पोर्टल पर उनकी आईडी भी बंद की जा रही है। 24 घंटे की अल्टीमेटम अवधि समाप्त होने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त कदम उठाया है।
बिहार में हड़ताल पर गए अमीनों के खिलाफ मंत्री दिलीप कुमार जायसावाल के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। 24 घंटे की अल्टीमेटम अवधि खत्म होने के बाद विभाग ने हड़ताल में शामिल अमीनों को उनके सभी दायित्वों एवं कार्यों से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का निर्देश दिया है। साथ ही, ई-मापी पोर्टल से उनकी आईडी निष्क्रिय करने का भी आदेश जारी किया गया है। उनकी जगह पर संबंधित अंचल के विशेष सर्वेक्षण शिविरों में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण अमीनों की आनुपातिक आधार पर प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
इस संबंध में विभाग के अपर सचिव अमित कुमार पाण्डेय ने मंगलवार को राज्य के सभी समाहर्ताओं को पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि अमीनों की मांगों को लेकर विभागीय स्तर पर वार्ता की गई थी। उनकी मांगों पर की गई कार्रवाई से उन्हें अवगत कराते हुए तत्काल अपने कार्यस्थल एवं अंचल कार्यालय में योगदान देने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद जिलों से अमीनों के लगातार हड़ताल पर बने रहने की सूचना प्राप्त हो रही है।
सरकार ने दिया था अल्टीमेटम
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर रहे राजस्वकर्मी और अमीनों को एक दिन पहले ही अल्टीमेटम दिया था। अपर सचिव अमित पांडेय ने कहा था कि 24 घंटे के भीतर योगदान नहीं दिया तो अनुपस्थित कर्मचारियों का निलंबन किया जाएगा। साथ ही उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिलेगा और इसे ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा।
दिलीप जायसवाल दे चुके हैं आश्वासन
विभाग के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजस्व कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों, अमीन और अन्य सदस्यों के साथ पिछले महीने बैठक की थी। दो दौर की वार्ता में हड़ताली कर्मचारियों की मांगों पर विभाग ने सकारात्मक विचार करने और अपेक्षित कार्रयवाही कार्यवाही का भरोसा दिया था।
सरकार की इस पहल के बावजूद अमीन और राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल जारी रही। वे काम पर नहीं लौटे, जिससे अंचलों में जमीन और मापी के काम अटके हैं। इस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
विभाग का कहना है कि हड़ताल पर जाने से ना केवल विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जनता के हितकारी कार्यों में भी बाधा आ रही है। इससे राजस्व, दाखिल-खारिज और अन्य आवश्यक सेवा से लोग वंचित हो रहे हैं। सोमवार को विभाग ने बयान जारी कर हड़ताली अमीनों और कर्मचारियों को काम पर लौटने की 24 घंटे की मोहलत दी थी। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ अब ऐक्शन शुरू हो गया है।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
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जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।