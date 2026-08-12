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बिहार में बिहुला विषहरी मनसा पूजा पर होगा सार्वजनिक अवकाश? सरकार के पास आया छुट्टी का प्रस्ताव

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, मुख्य संवाददाता, भागलपुर
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बिहार सरकार के पास भागलपुर समेत तीन प्रमंडलों से बिहुला विषहरी पर्व यानी मनसा पूजा के मौके पर छुट्टी घोषित की जा सकती है। राज्य सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी की जा रही है। यह अंग क्षेत्र का लोक पर्व है। 

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बिहार में बिहुला विषहरी मनसा पूजा के मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रखने की तैयारी (प्रतीकात्मक फोटो)

बिहार में बिहुला विषहरी पर्व यानी मनसा पूजा पर एक दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से मनसा विषहरी पूजा पर एक दिन की छुट्टी देने की तैयारी की जा रही है। राज्य के तीन प्रमंडलों से इस संबंध में प्रस्ताव आया है। मुख्यालय के स्तर पर इस पर विचार किया जा रहा है। बता दें कि बिहुला विषहरी पर्व को अंग क्षेत्र में प्रमुखता से मनाया जाता है। यह इस क्षेत्र का लोक पर्व माना जाता है।

हालांकि, इस साल मनसा पूजा के मौके पर छुट्टी नहीं होगी। अगर राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव को मंजूर किया भी जाता है तो संभव है कि अगले साल यानी 2027 के कैलेंडर मे छुट्टी का आदेश लागू किया जाएगा। घोषणा होती है तो बिहुला विषहरी पर्व पर एक दिन की छुट्टी पूरे बिहार में रहेगी।

दरअस, सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से पर्व-त्योहारों से संबंधित रिपोर्ट मांगी थी। भागलपुर, मुंगेर एवं पूर्णिया प्रमंडल ने मुख्यालय ने बिहुला विषहरी (मनसा पूजा) पर राज्य स्तर से सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें विषहरी पूजा के महत्व की जानकारी से लेकर इलाके में हो रहे आयोजनों के बारे में विस्तार से बताया गया है।

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भागलपुर में विसर्जन पर होती है छुट्टी

भागलपुर प्रमंडल में विसर्जन के दिन प्रमंडलीय आयुक्त के स्तर से सार्वजनिक छुट्टी घोषित होती है। इस बार 19 अगस्त को विसर्जन के दिन पूरे भागलपुर में एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गई है। अब भागलपुर आयुक्त ने राज्य सरकार को सार्वजनिक छुट्टी का प्रस्ताव भेजा है।

जानकारी के मुताबिक, आयुक्त की रिपोर्ट पर मुख्यालय स्तर पर समीक्षा की जा रही है। इस निर्णय से ना केवल अंगिका संस्कृति को राजकीय सम्मान मिलेगा, बल्कि लोक कला और परंपराओं का संरक्षण भी होगा। इस नए प्रस्ताव के स्वीकृत होने के बाद अब पूरे बिहार के लोग इस पावन पर्व को आधिकारिक अवकाश के साथ उल्लासपूर्वक मना सकेंगे।

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अंग क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है बिहुला विषहरी

बिहुला विषहरी यानी मनसा पूजा को अंग क्षेत्र (पूर्वी बिहार) में प्रमुखता से मनाया जाता है। भागलपुर, मुंगेर, बांका और उससे सटे झारखंड के इलाकों में इस दौरान मां विषहरी (मनसा माता) की पूजा की जाती है। गांव से लेकर शहरी क्षेत्रों में भव्य प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। फिर उनका विसर्जन होता है। यह पूजा नागों की देवी मां मनसा (विषहरी) और सती बिहुला के प्रति अटूट श्रद्धा को समर्पित है।

बिहुला विषहरी पूजा को मिला राजकीय दर्जा

हाल ही में राज्य सरकार ने बिहुला विषहरी पूजा को राजकीय दर्जा दिया है। इस पर्व को सांस्कृतिक कैलेंडर में शामिल किया गया है। आगामी 17 अगस्त को भागलपुर जिले में बिहुला महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा।

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चंपानगर में है मनसा माता का मंदिर

भागलपुर के चंपागर में विषहरी मनसा माता का प्राचीन मंदिर है। यहां बिहुला विषहरी पर्व के दौरान इस मंदिर में हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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