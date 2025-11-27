बिहार में पर्यटन के लिए मूविंग फाइव स्टार होटल, चंडीगढ़ से आ रहे दो खास वैन; किराया कितना
पर्यटन विभाग ने चंडीगढ़ से दो कैरा वैन मंगवाया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे ऑल इंडिया परमिट मिले ताकि पर्यटक भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकें।
बिहार में पर्यटन को अब नई पहचान मिलेगी। नीतीश सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। पर्यटन विभाग के मैनेजर रत्नेश कुमार ने बताया है कि पर्यटन विभाग ने चंडीगढ़ से दो कैरा वैन मंगवाया है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू है और इसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि इसे ऑल इंडिया परमिट मिले ताकि पर्यटक भारत के किसी भी कोने तक पहुंच सकें। इसकी कीमत 75 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। प्रतिदिन 250 किलोमीटर की यात्रा जरुरी होगी। इसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये होगी और आप इसका लुत्फ उठा सकते हैं। हम इसे मूविंग फाइव स्टार होटल कह सकते हैं और इसमें सीसीटीवी कैमरा समेत कई अन्य सुविधाएं होंगी।
कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस कैरा वैन में किचन, बेडरूम, बाथरूम सहित ड्रेसिंग एरिया जैसी अहम सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा इसमें 24 घंटे वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। बताया जा रहा है कि यह वैन पूरी तरह एयर कंडीशन हैं। कैरावैन के अंदर दाखिल होने के लिए ऑटोमैटिक फोल्डेबल फूट स्टेप्स की सुविधा दी गई है। इसमें 3 सीटर एक सोफा और 4 स्लीपर बर्थ की सुविधा है। सीट को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है।
बेडरूम वाले एरिया में हर स्लीपर बर्थ में एक टीवी की सुविधा है। हर सीट के पास मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट है। सामान रखने के लिए एयरक्राफ्ट जैसे हैटरैक केबिन की सुविधा इसमें दी गई है। इस वैन के किचन में इंडक्शन की भी सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही फ्रिज, माइक्रोवेव, वाटर कूलर भी मौजूद है।