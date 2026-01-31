Hindustan Hindi News
बिहार सरकार को केंद्र ने तलब किया, 16-17 फरवरी को दिल्ली में नितिन गडकरी की अहम बैठक; क्या है मामला?

संक्षेप:

Jan 31, 2026 07:23 am IST Sudhir Kumar पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
बिहार की लंबित सड़क परियोजनाओं पर केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को तलब किया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने पथ निर्माण विभाग को पत्र लिखकर उन नेशनल हाईवे परियोजनाओं की सूची मांगी है जिस पर काम शुरू नहीं हो सका है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 16-17 फरवरी को दिल्ली में बिहार की इन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। खासकर वैसी परियोजनाएं जिसकी लागत 100 करोड़ से अधिक है, उसकी नियमित तौर पर निगरानी केंद्र सरकार के स्तर पर होगी।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), मंत्रालय और बिहार सरकार के एनएच डिविजन की ओर से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत सड़क परियोजनाएं और उसकी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही वैसी सड़क परियोजनाएं जिसका टेंडर हो चुका है, लेकिन उसका काम अवार्ड नहीं हो सका है और वैसी परियोजनाएं जिसका काम अवार्ड कर दिया गया है फिर भी निर्माण शुरू नहीं हो सका है। बिहार में मौजूदा एनएच के रखरखाव की भी समीक्षा की जाएगी।

इन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा होगी

केंद्र सरकार समस्तीपुर-दरभंगा के बीच बन रहे आरओबी की समीक्षा करेगी। मानगोबंदर, केंदुआ, झाझा, नरगंजो और भैरोगंज बाइपास, भागलपुर-ढाका मोड़, अरवल पुल, एनएच 727ए के तहत सीवान में जीर्णोद्धार, मुसरीघरारी में आरओबी, बूढ़ी गंडक में मेहरौना घाट में बन रहा पुल, कटिहार बाइपास, दाउदनगर, नासरीगंज और दावथ बाइपास का काम अवार्ड होने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। समीक्षा बैठक में केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं का अविलंब काम शुरू करने का निर्देश दे सकती है, जबकि पटना-आरा-सासाराम, वाराणसी-रांची-कोलकाता हाइवे, आरा बाइपास, रामनगर-कच्ची दरगाह, किशनगंज-बहादुरगंज, मानिकपुर-साहेबगंज, सुअरा-गड़हनी, बख्तियारपुर-रजौली पैकेज एक, एनएच 227ए मेहरौनाघाट-सीवान, दरभंगा-बनवारीपट्टी, चौसा-बक्सर बाइपास, शेखपुरा, जमुई और खैरा बाइपास का काम अवार्ड होने के बाद इसका काम शुरू नहीं हो सका है।

समीक्षा बैठक में इन परियोजनाओं के अविलंब शुरू करने को लेकर केन्द्र सरकार आवश्यक निर्देश दे सकता है। बिहार में बेहतर सड़क निर्माण और सुचारु ट्रांसपोर्ट के लिए केंद्र सरकार ऐक्शन में है। हालांकि, बड़ी संख्या में बड़े रोड प्रोजेक्ट्स में छोटी-मोटी अड़चनों की वजह से काम शुरू नहीं हो सका है।

