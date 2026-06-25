बिहार में खासमहाल की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक जल्द; दिलीप जायसवाल बोले - बहुमंजिला इमारत का भी प्लान

बिहार की राजधानी पटना समेत सासाराम, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में खासमहाल की जमीन पर रह रहे लोगों को अब जल्द मालिकाना हक मिलेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार अगस्त के बाद खासमहाल पर रहने वालों से सरकार विमर्श करेगी।

राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में खासमहाल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। बिहार सरकार ने इन लोगों को जमीन पर मालिकाना हक देने का प्लान बना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि सरकार बहुमंजिला इमारत बनाने के फैसले पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, अगस्त के बाद खासमहाल पर रहने वालों से सरकार विमर्श करेगी। न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करेगी और फिर इस बाबत ठोस निर्णय ले लेगी। बुधवार को सूचना भवन में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी।

डॉ जायसवाल ने कहा कि सासाराम, पूर्णिया, कटिहार सहित अन्य जिलों में खासमहाल की भूमि पर 60-70 वर्ष से रहने वाले लोगों को आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है। इससे उनको परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा 15 अगस्त के बाद लोगों से बात की जाएगी। उस भूमि को देने के लिए बाजार मूल्य का कितना फीसदी राशि उनसे ली जाए, यह तय होगा। उसके बाद फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। इससे लोगों को सुविधा होगी।

बहुमंजिली इमारत बनाने की तैयारी: एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि खासमहाल की जमीन को सरकार कब्जे में लेकर बहुमंजिली इमारत बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 28 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास योजनाओं के लिए 1380.59 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध करायी गई है। 45748 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे जनहित की परियोजनाओं पर काम हो सकेगा। किसानों को तेजी से मुआवजा दिया जाएगा।

लापरवाह अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र : कार्य के प्रति लापरवाह 144 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं। 124 से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वर्ष 2025 में 166 और 2026 में अब तक 66 के खिलाफ दंड तय किया गया है।

दो-तीन वर्षों में सर्वे का काम होगा पूरा डॉ जायसवाल ने कहा कि अगले दो-तीन वर्षों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। पांच जिलों अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर और शेखपुरा में 15 अगस्त सर्वे का कार्य समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस में विभाग ने बेहतर कार्य किया है। सहयोग शिविर में 15 जून तक 81371 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 68242 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। अभियान बसेरा-दो के तहत 15 अगस्त को 30 हजार भूमिहीन परिवारों को तीन-तीन डिसमिल जमीन दिए जाएंगे। जिनको पहले से जमीन मिल चुका है लेकिन उनका कब्जा नहीं हो सका है, उनके लिए अभियान बसेरा-तीन लाया जाएगा। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मौके पर राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह, निदेशक भू अभिलेख परिमाप सुहर्ष भगत, अपर सचिव प्रशांत सीएच, आदि मौजूद थे।