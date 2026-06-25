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बिहार में खासमहाल की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक जल्द; दिलीप जायसवाल बोले - बहुमंजिला इमारत का भी प्लान

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार की राजधानी पटना समेत सासाराम, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में खासमहाल की जमीन पर रह रहे लोगों को अब जल्द मालिकाना हक मिलेगा। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सरकार अगस्त के बाद खासमहाल पर रहने वालों से सरकार विमर्श करेगी।

बिहार में खासमहाल की जमीन पर बसे लोगों को मालिकाना हक जल्द; दिलीप जायसवाल बोले - बहुमंजिला इमारत का भी प्लान

राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में खासमहाल की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। बिहार सरकार ने इन लोगों को जमीन पर मालिकाना हक देने का प्लान बना लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने यह भी कहा है कि सरकार बहुमंजिला इमारत बनाने के फैसले पर भी विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक, अगस्त के बाद खासमहाल पर रहने वालों से सरकार विमर्श करेगी। न्यायिक निर्णयों की समीक्षा करेगी और फिर इस बाबत ठोस निर्णय ले लेगी। बुधवार को सूचना भवन में पत्रकार वार्ता में यह जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने दी।

डॉ जायसवाल ने कहा कि सासाराम, पूर्णिया, कटिहार सहित अन्य जिलों में खासमहाल की भूमि पर 60-70 वर्ष से रहने वाले लोगों को आजतक मालिकाना हक नहीं मिला है। इससे उनको परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए विभाग द्वारा 15 अगस्त के बाद लोगों से बात की जाएगी। उस भूमि को देने के लिए बाजार मूल्य का कितना फीसदी राशि उनसे ली जाए, यह तय होगा। उसके बाद फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। इससे लोगों को सुविधा होगी।

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बहुमंजिली इमारत बनाने की तैयारी: एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि खासमहाल की जमीन को सरकार कब्जे में लेकर बहुमंजिली इमारत बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगी। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की 28 केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विकास योजनाओं के लिए 1380.59 एकड़ सरकारी भूमि उपलब्ध करायी गई है। 45748 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। इससे जनहित की परियोजनाओं पर काम हो सकेगा। किसानों को तेजी से मुआवजा दिया जाएगा।

लापरवाह अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र : कार्य के प्रति लापरवाह 144 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र प्राप्त हुए हैं। 124 से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। वर्ष 2025 में 166 और 2026 में अब तक 66 के खिलाफ दंड तय किया गया है।

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दो-तीन वर्षों में सर्वे का काम होगा पूरा

डॉ जायसवाल ने कहा कि अगले दो-तीन वर्षों में सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। पांच जिलों अरवल, जहानाबाद, लखीसराय, शिवहर और शेखपुरा में 15 अगस्त सर्वे का कार्य समाप्ति का लक्ष्य रखा गया है। दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस में विभाग ने बेहतर कार्य किया है। सहयोग शिविर में 15 जून तक 81371 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 68242 मामलों का निपटारा कर दिया गया है। अभियान बसेरा-दो के तहत 15 अगस्त को 30 हजार भूमिहीन परिवारों को तीन-तीन डिसमिल जमीन दिए जाएंगे। जिनको पहले से जमीन मिल चुका है लेकिन उनका कब्जा नहीं हो सका है, उनके लिए अभियान बसेरा-तीन लाया जाएगा। सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मौके पर राजस्व विभाग के सचिव जय सिंह, निदेशक भू अभिलेख परिमाप सुहर्ष भगत, अपर सचिव प्रशांत सीएच, आदि मौजूद थे।

8819 पदों पर जल्द होगी बहाली

मंत्री ने कहा कि विभाग में अभी 3709 राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं। स्वीकृत पद से यह संख्या कम है। इसको देखते हुए 8054 राजस्व कर्मचारियों की बहाली के लिए कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसी तरह स्वीकृत 2502 पदों की तुलना में 1197 अमीन ही कार्यरत हैं। इसकी 765 पदों पर बहाली का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। ग्राम कचहरी और हल्का में कार्यपालक सहायक की तरह डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली भी तैयारी है।

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लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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