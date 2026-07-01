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बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खोलने का प्लान, एक नर्सरी में 5 लाख पौधे; रोजगार का भी इंतजाम

Nishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खुलेंगी। सरकार ने इसके लिए खास प्लान तैयार कर लिया है और आवेदन भी मांगा है। इस नर्सरी के खुलने से लोगों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे।

बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खोलने का प्लान, एक नर्सरी में 5 लाख पौधे; रोजगार का भी इंतजाम

बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए बड़ा और एक बेहद ही खाास प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खुलेगी। बता दें कि एक नर्सरी में पांच लाख यानी कुल 2.20 करोड़ उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जाएंगे। नर्सरी में तैयार पौधे किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे। इससे गन्ना का उत्पादन बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिहार में 2.21 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। दरअसल अब राज्य में 25 नई चीनी मिल खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। इसीलिए गन्ने की खेती का विस्तार किया जा रहा है। इसी के तहत एकल कली पौध आधारित नर्सरी निजी-जन भागीदारी (पीपीपी मोड) से खोली जाएगी।

इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने आवेदन भी आमंत्रित किया है। किसान, किसान उत्पादक संगठन, जीविका समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिल, गुड़ उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य आवेदकों का चयन करने के बाद उन्हें विभाग की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। ईखायुक्त अनिल कुमार झा ने बताया कि चीनी मिल क्षेत्रों के साथ ही गैर चीनी मिल क्षेत्रों में नर्सरी खोलने की योजना है। इससे नए क्षेत्रों में ईख की खेती का विस्तार होगा। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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उत्पादन बढ़ेगा, चीनी रिवकरी ज्यादा होगी

बताया जा रहा है कि इस नर्सरी में वैज्ञानिकों की देखरेख में रोगमुक्त और उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जाएंगे। अभी रेड रॉट जैसी बीमारियों के चलते किसानों को काफी नुकसान होता है। उन्नत प्रजाति के पौधे से उत्पादन में वृद्धि होगी। चीनी रिकवरी भी ज्यादा होगी। इससे चीनी मिलों को भी फायदा होगा। नर्सरी में तैयार पौधे लगाने के बाद किसानों को एक से दो माह समय की भी बचत होगी। इससे किसान दूसरी फसल भी लगा सकते हैं।

कम खर्च में तैयार होंगे पौधे

वर्तमान में परंपरागत रूप से किसान गन्ने की खेती करते हैं। ये रोग से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं। इससे 50 फीसदी से ज्यादा पौधे बर्बाद होने की आशंका रहती है। एकल कली यानी सिंगल बड तकनीक से कम खर्च में ज्यादा पौधे तैयार किए जाते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार पारंपरिक खेती में प्रति एकड़ 30 से 35 क्विंटल गन्ने के टुकड़े बीज के रूप में लगते हैं। नर्सरी तकनीक से प्रति एकड़ 5 से 7 क्विंटल बीज की जरूरत होती है। इस नर्सरी में कम खर्च में पौधे तैयार होंगे। इससे किसानों को भी राहत मिलेगी।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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