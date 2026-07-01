बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खोलने का प्लान, एक नर्सरी में 5 लाख पौधे; रोजगार का भी इंतजाम

बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खुलेंगी। सरकार ने इसके लिए खास प्लान तैयार कर लिया है और आवेदन भी मांगा है। इस नर्सरी के खुलने से लोगों को रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे।

बिहार सरकार ने गन्ना किसानों को राहत देने के लिए बड़ा और एक बेहद ही खाास प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत बिहार में पहली बार 44 गन्ना नर्सरी खुलेगी। बता दें कि एक नर्सरी में पांच लाख यानी कुल 2.20 करोड़ उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जाएंगे। नर्सरी में तैयार पौधे किसानों के बीच वितरित किए जाएंगे। इससे गन्ना का उत्पादन बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बिहार में 2.21 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। दरअसल अब राज्य में 25 नई चीनी मिल खोलने की कवायद तेज कर दी गई है। इसीलिए गन्ने की खेती का विस्तार किया जा रहा है। इसी के तहत एकल कली पौध आधारित नर्सरी निजी-जन भागीदारी (पीपीपी मोड) से खोली जाएगी।

इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने आवेदन भी आमंत्रित किया है। किसान, किसान उत्पादक संगठन, जीविका समूह, निजी उद्यमी, चीनी मिल, गुड़ उद्यमी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योग्य आवेदकों का चयन करने के बाद उन्हें विभाग की ओर से अनुदान भी दिया जाएगा। ईखायुक्त अनिल कुमार झा ने बताया कि चीनी मिल क्षेत्रों के साथ ही गैर चीनी मिल क्षेत्रों में नर्सरी खोलने की योजना है। इससे नए क्षेत्रों में ईख की खेती का विस्तार होगा। युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

उत्पादन बढ़ेगा, चीनी रिवकरी ज्यादा होगी बताया जा रहा है कि इस नर्सरी में वैज्ञानिकों की देखरेख में रोगमुक्त और उन्नत प्रजाति के पौधे तैयार किए जाएंगे। अभी रेड रॉट जैसी बीमारियों के चलते किसानों को काफी नुकसान होता है। उन्नत प्रजाति के पौधे से उत्पादन में वृद्धि होगी। चीनी रिकवरी भी ज्यादा होगी। इससे चीनी मिलों को भी फायदा होगा। नर्सरी में तैयार पौधे लगाने के बाद किसानों को एक से दो माह समय की भी बचत होगी। इससे किसान दूसरी फसल भी लगा सकते हैं।