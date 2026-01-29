Hindustan Hindi News
गुड न्यूज! चीनी निगम कर्मचारियों के बकाये वेतन और भत्ते का होगा भुगतान, बिहार सरकार ने बनाया प्लान

संक्षेप:

कर्मियों के वेतन आदि के मद में भारी भरकम राशि बकाया होती चली गयी। कर्मचारियों ने आंदोलन किया। मामले कोर्ट तक गया। तमाम प्रयास के बाद भी उनके बकाये का भुगतान नहीं हो पाया। राज्य में नीतीश सरकार के गठन के बाद सरकार ने तमाम कर्मियों के बकाये के भुगतान का निर्णय लिया।

Jan 29, 2026 07:22 am IST
चीनी निगम के 4180 कर्मियों को अब तक बकाया वेतन व अन्य भत्ते का भुगतान नहीं हो पाया है। अब बिहार सरकार इनके बकाया वेतन आदि के भुगतान के लिए अपने स्तर से पहल करेगी। गन्ना उद्योग विभाग ने इस संबंध में अलग से कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत छूटे कर्मियों की फिर से तलाश की जाएगी। इसके लिए विभाग विज्ञापन प्रकाशित करने पर विचार कर रहा है। बिहार राज्य चीनी निगम में 15481 कर्मचारी कार्यरत थे। 1990 के दशक में निगम की सारी चीनी मिलें बंद हो गईं। ऐसे में इनके कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान भी बंद हो गया।

इसके बाद कर्मियों के वेतन आदि के मद में भारी भरकम राशि बकाया होती चली गयी। कर्मचारियों ने आंदोलन किया। मामले कोर्ट तक गया। तमाम प्रयास के बाद भी उनके बकाये का भुगतान नहीं हो पाया। राज्य में नीतीश सरकार के गठन के बाद सरकार ने तमाम कर्मियों के बकाये के भुगतान का निर्णय लिया।

इसके बाद इन कर्मचारियों के लिए 294.73 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। इनमें से पांच करोड़ रुपये पीएफ के लिए दिये गए हैं। इनमें से 11301 कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान किया जा चुका है। इन कर्मियों को 226.48 करोड़ का भुगतान किया गया, लेकिन 4180 कर्मियों के बकाये का भुगतान आज तक नहीं हो पाया है।

ऐसे में अब शेष कर्मियों के बकाये भुगतान की योजना बनायी गयी है। हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष अघ्नु यादव ने कर्मियों के वेतन आदि के बकाये के भुगतान को लेकर विभाग को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि विभाग के पास सारे कर्मचारियों की पूरी जानकारी है। इसी आधार पर पैसे तय किए गए थे और कैबिनेट ने राशि का आकलन कर उसे स्वीकृति दी। ऐसे में कर्मियों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। विभाग के कारण ही कई कर्मियों को पेंशन की राशि नहीं मिल पा रही।

ईंखायुक्त अनिल झा ने कहा कि सरकार सभी चीनी निगम कर्मचारियों के बकाये के भगुतान को लेकर चिंतित है। हम शेष बचे कर्मचारियों के बकाये भुगतान के लिए गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारी योजना है कि सारे पात्र कर्मियों या उनके परिजनों को उनका पैसा मिल जाए।

