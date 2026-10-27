बिहार: नहीं बन रहा दो साल से बड़े बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, नए नियम से अभिभावक परेशान

बता दें कि नए नियमों के तहत यदि जन्म या मृत्यु की जानकारी घटना के दो वर्ष बीत जाने के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण कराने के लिए अब सीधे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के आदेश की अनिवार्यता कर दी गई है।

भागलपुर, वरीय संवाददाता। बिहार में 2 साल से बड़े बच्चों के जन्म पत्र बनाने के नियम में बदलाव के बाद अभिभावक परेशान दिख रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया थम गई है और पेरेंट्स सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। दरअसल बिहार सरकार के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और भारत के राजपत्र की अधिसूचना के तहत देशभर में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) अधिनियम को एक अक्टूबर 2026 से सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है। इस नए और सख्त संशोधन के बाद से भागलपुर सहित पूरे राज्य में दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया फिलहाल पूरी तरह थम गई है, जिससे अभिभावकों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मूल अधिनियम में किए गए इन व्यापक संशोधनों का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के आंकड़ों में पूर्ण पारदर्शिता लाना तथा फर्जी या मनमाने तरीके से होने वाले विलंबित पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाना है।

नए नियमों के अनुसार, यदि किसी बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु की घटना की सूचना एक से दो वर्ष के भीतर दी जाती है तो ऐसे मामलों का पंजीकरण अब केवल जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), अपर जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम/एसडीएम) या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के लिखित आदेश के बाद ही संभव होगा। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत नियुक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अधिकृत किया गया है, जो पूरी सत्यता की जांच और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद ही आदेश जारी करेंगे।

वहीं, यदि जन्म या मृत्यु की जानकारी घटना के दो वर्ष बीत जाने के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण कराने के लिए अब सीधे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट) के आदेश की अनिवार्यता कर दी गई है। भागलपुर नगर निगम कार्यालय में इन दिनों बच्चों के अभिभावकों की लंबी कतार देखी जा रही है। मायूस होकर खाली हाथ लौटना उनकी मजबूरी बन गई है। नए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधित अधिनियम के लागू होने और सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी के कारण दो वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया पूरी तरह ठप हो गई है।

परिस्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब आगामी नवंबर और दिसंबर माह से राज्य के विभिन्न निजी विद्यालयों में नए सत्र के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। स्कूल एडमिशन की होड़ और उम्र के सत्यापन की अनिवार्यता के बीच अभिभावक समय रहते प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना निगम कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। हालांकि, विभाग के निर्देशों के तहत दो साल से कम उम्र के बच्चों के प्रमाण पत्र बनाने का काम अब भी सुचारू रूप से जारी है।