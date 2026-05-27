Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बिहार में छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च; टोल-फ्री नंबर पर दर्ज होगी शिकायत

Jayendra Pandey हिन्दुस्तान, पटना
share

Bihar News Today: बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रों और अभिभावकों के लिए 'सिंगल विंडो सिस्टम' लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि अब टोल-फ्री नंबर से घर बैठे शिकायतें सुलझेंगी।

बिहार में छात्रों और अभिभावकों को बड़ी राहत, शिक्षा विभाग का सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च; टोल-फ्री नंबर पर दर्ज होगी शिकायत

Bihar News Today: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुगम और हाई-टेक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बेहद शानदार और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के लाखों छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों को अपनी छोटी-बड़ी शैक्षणिक समस्याओं के समाधान के लिए राज्य मुख्यालय यानी पटना सचिवालय के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। शिक्षा विभाग ने इन सभी समस्याओं के तुरंत निपटारे के लिए एक अत्याधुनिक 'सिंगल विंडो सिस्टम' तैयार किया है, जिससे घर बैठे ही लोगों की हर परेशानी का समाधान एक ही स्थान पर हो जाएगा।

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने किया नई व्यवस्था का उद्घाटन

मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत इस 'सिंगल विंडो सिस्टम' का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक जवाबदेह और जनहितकारी बनाने के लिए लगातार युद्धस्तर पर काम कर रही है। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद दूर-दराज के जिलों और ग्रामीण इलाकों से आने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को अब अपनी समस्याओं को लेकर पटना आने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम उनके समय, ऊर्जा और पैसे तीनों की बचत करेगा।

टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर दर्ज कराएं शिकायत

इस नई प्रणाली के तहत शिक्षा विभाग ने एक 'टोल-फ्री नंबर' भी जारी करने की व्यवस्था की है। अब विद्यार्थी और उनके अभिभावक सीधे इस टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायतें या समस्याएं दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए आश्वस्त किया है कि इस सिस्टम के माध्यम से प्राप्त होने वाली हर शिकायत का एक निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

छात्रवृत्ति से लेकर प्रमाण पत्र तक, हर समस्या का होगा निपटारा

यह नई पहल छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा विभाग के बीच एक बेहतर और सीधा संवाद स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इस हाई-टेक व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रवृत्ति के अटके मामले, नामांकन में आ रही दिक्कतें, शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली देरी, स्कूल और शिक्षकों से संबंधित शिकायतों सहित अन्य तमाम शैक्षणिक समस्याओं का समाधान अब बेहद सरल और सुगम हो सकेगा। इससे सिस्टम में लालफीताशाही खत्म होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार में टीचरों की छुट्टी पर 31 मई तक रोक, सम्राट चौधरी सरकार का आदेश
ये भी पढ़ें:बिहार के 24 जिलों में होगी बारिश, 8 जगहों पर भीषण गर्मी; मौसम का हाल
ये भी पढ़ें:बिहार में अचानक 4 डिग्री गिरा पारा, पटना में 3 दिन बारिश के आसार; कल कैसा मौसम?

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Jayendra Pandey

लेखक के बारे में

Jayendra Pandey
अदम गोंडवी के शहर गोण्डा से ताल्लुक रखने वाले जयेंद्र पाण्डेय मेनस्ट्रीम मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे एक ऊर्जावान युवा पत्रकार हैं। वर्तमान में ’हिन्दुस्तान’ (Hindustan Times Group) के साथ जुड़कर जनसरोकार की खबरों को कवर कर रहे जयेंद्र ने नोएडा के प्रतिष्ठित संस्थान जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की बारीकियां सीखीं और अपने करियर का आगाज ‘जी न्यूज’ की नेशनल टीम में इंटर्नशिप से किया। इसके बाद उन्होंने ’दैनिक भास्कर’ में बतौर ट्रेनी फीचर और स्पेशल स्टोरीज पर काम करते हुए कंटेंट की बारीकियों को समझा। अपनी पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग में अपना लोहा मनवाया, जिसमें नोएडा ट्विन टावर डिमोलिशन से लेकर बृजभूषण शरण सिंह बनाम पहलवानों के धरने तक कई हाई-प्रोफाइल इवेंट्स की ग्राउंड रिपोर्टिंग और अन्य कई स्पेशल स्टोरीज शामिल हैं। मीडिया के साथ-साथ जयेंद्र का रुझान पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की ओर भी है। वे चुनावी समीकरणों और रणनीतिक प्रबंधन की अच्छी समझ रखते हैं। और पढ़ें
Bihar News Bihar News In Hindi Bihar News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।