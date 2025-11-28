Bihar Government Jobs: सहकारिता विभाग में जल्द 1089 पदों पर बहाली, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने दिया आदेश
बिहार सहकारिता विभाग में कुल 1089 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों की अधियाचना संबंधित आयोग को भेज दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने इन रिक्तियों को शीघ्र भरने का निर्देश दिया है। सहकारिता मंत्री ने शुक्रवार को विभागीय रिक्तियों की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में बताया गया कि कुल 1089 पदों की अधियाचना संबंधित आयोगों को भेजी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग को 31 सहायक निबंधक, चार जिला अंकेक्षण पदाधिकारी अर्थात कुल 35 पद और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के 502 पदों की अधियाचना भेजी गई है।
इस पर विज्ञापन प्रकाशित कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अंकेक्षक के 198 पदों, आशुलिपिक के 07 पदों, निम्नवर्गीय लिपिक के 257 पदों एवं कार्यालय परिचारी के 90 पदों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। बैठक में बताया गया कि 69वीं बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित 05 राजपत्रित पदाधिकारी सहायक निबंधक को चतुर्थ चरण के अनिवार्य प्रवेशकालीन चार सप्ताह के प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड, गयाजी भेजा जा रहा है।
सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि युवाओं को रोजगार प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है, इस पर त्वरित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें। विभाग में सभी पदों पर योग्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपलब्ध होने पर योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन संभव होगा। विभागीय कार्य संस्कृति को और बेहतर बनाया जा सकेगा।