Iran - America War: खाड़ी देशों में फंसे बिहारी इस हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन, बिहार सरकार करेगी मदद

Iran - America War: खाड़ी देशों में युद्ध संकट के बीच बिहार सरकार ने वहां काम कर रहे प्रवासी कामगारों की सुरक्षा को लेकर विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के द्वारा दिल्ली स्थित बिहार भवन से विशेष हेल्पलाइन नंबर 7217788114 जारी किया गया है। इससे प्रवासी बिहारियों और उनके परिवारों को समय पर सहायता मिलेगी।

विभाग के सचिव दीपक आनंद ने हेल्पलाइन जारी करते हुए कहा कि विभाग की टीम 24×7 इसकी निगरानी रख रही है। जरूरत पड़ने पर त्वरित कार्रवाई कर संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। बिहार सरकार अपने नागरिकों और कामगारों की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मौजूदा तनावपूर्ण हालात को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है, ताकि संकट की स्थिति में कोई भी प्रवासी बिहारी खुद को अकेला महसूस न करे।

दीपक आनंद ने यह भी कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि विदेशों में काम कर रहे बिहार के श्रमिकों की सुरक्षा, सम्मान और सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। हर जरूरतमंद प्रवासियों तक सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा को सरकार सतर्क : सम्राट उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रवासी बिहारियों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए बिहार सरकार सतर्क है। किसी भी सहायता, जानकारी या समस्या के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर +91 7217788114 जारी किया गया है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा है कि टीम 24 घंटे निगरानी रखेगी।

ईरान में फंसे लोगों को वापस लाए सरकार : मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सरकार से ईरान में फंसे भारतीयों को सकुशल स्वदेश वापसी के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में युद्ध वैश्विक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। किसी भी संप्रभु राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व पर हुआ हमला निंदनीय है।

उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वहां फंसे भारतीयों की सुरक्षित और शीघ्र स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो ईरान में रहकर अपना काम करते हैं। आज की स्थिति में उनके परिजन परेशान हैं।