बिहार: आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग पर 40 फीसदी बढ़ा जुर्माना, लाइसेंस शुल्क में भी इजाफा

बिहार में अब आवासीय क्षेत्र में मनमाना तरीके से दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शो रूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उसे संबंधित निकाय को एक लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के शहरों में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर लाइसेंस शुल्क और जुर्माना 40 फीसदी बढ़ा दिया गया है। आवासीय में व्यावसायिक उपयोग पकड़े जाने पर अब एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य के सभी 264 नगर निकायों में लागू होगा। इससे आवासीय क्षेत्र में मनमाना तरीके से दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शो रूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उसे संबंधित निकाय को एक लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

सरकार के इस फैसले से नगर निकायों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 342 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार बिना नगर निकाय की अनुमति के कोई भी व्यक्ति गैर आवासीय उद्देश्य के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा। इसके लिए पहले उसे नगर निगम, नप या नगर पंचायत से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संशोधन के अनुसार इस संबंध में विनियम बनाने की शक्ति नगरपालिका प्रशासन के साथ राज्य सरकार की भी होगी।

वास्तुविदों का पंजीकरण करेगा विभाग नगर विकास विभाग वास्तुविदों का पंजीकरण करेगा। इसके लिए विभाग एक रजिस्टर तैयार करेगा। यह डिजिटल रूप में भी तैयार किया जाएगा। नगर विकास विभाग में पंजीकृत वास्तुविद को अन्य किसी निकाय में अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भवन निर्माण योजना और नक्शा स्वीकृत करने के लिए पंजीकृत वास्तुविद ही अधिकृत होंगे।