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बिहार: आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग पर 40 फीसदी बढ़ा जुर्माना, लाइसेंस शुल्क में भी इजाफा

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में अब आवासीय क्षेत्र में मनमाना तरीके से दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शो रूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उसे संबंधित निकाय को एक लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

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बिहार में घरों में दुकान खोलने पर जुर्माना बढ़ाया गया है। (प्रतीकात्कम फोटो)

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार के शहरों में आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग पर लाइसेंस शुल्क और जुर्माना 40 फीसदी बढ़ा दिया गया है। आवासीय में व्यावसायिक उपयोग पकड़े जाने पर अब एक लाख रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह राज्य के सभी 264 नगर निकायों में लागू होगा। इससे आवासीय क्षेत्र में मनमाना तरीके से दुकान, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शो रूम, गोदाम या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आवासीय भवन का व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है तो उसे संबंधित निकाय को एक लाख रुपये लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

सरकार के इस फैसले से नगर निकायों की आय भी बढ़ेगी। इसके लिए नगर विकास विभाग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 342 में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार बिना नगर निकाय की अनुमति के कोई भी व्यक्ति गैर आवासीय उद्देश्य के लिए किसी परिसर का उपयोग नहीं करेगा। इसके लिए पहले उसे नगर निगम, नप या नगर पंचायत से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संशोधन के अनुसार इस संबंध में विनियम बनाने की शक्ति नगरपालिका प्रशासन के साथ राज्य सरकार की भी होगी।

वास्तुविदों का पंजीकरण करेगा विभाग

नगर विकास विभाग वास्तुविदों का पंजीकरण करेगा। इसके लिए विभाग एक रजिस्टर तैयार करेगा। यह डिजिटल रूप में भी तैयार किया जाएगा। नगर विकास विभाग में पंजीकृत वास्तुविद को अन्य किसी निकाय में अलग से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भवन निर्माण योजना और नक्शा स्वीकृत करने के लिए पंजीकृत वास्तुविद ही अधिकृत होंगे।

अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं

दरअसल, अभी तक गैर आवसीय उपयोग के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। नगर निकाय अपने अनुसार ढाई हजार रुपये तक जुर्माना लगाते थे या शुल्क लेते थे। ज्यादातर निकाय वसूली नहीं कर पाते थे। अब सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर इसे कानूनी रूप दे दिया है। इसके बाद संबंधित निकाय आवासीय क्षेत्र के गैर व्यावसायिक उपयोग पर ज्यादा सख्ती बरतेंगे। नगर निकायों की आय भी बढ़ेगी। आवासीय के गैर व्यावसायिक उपयोग पर संबंधित व्यक्ति को लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। ऐसा नहीं होने पर लाइसेंस स्वत: रद्द माना जाएगा

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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